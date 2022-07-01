Следующий год засушливым не будет, а в 2024 может случиться катастрофическая засуха. Такой прогноз сделали в Гидрометцентре. Приднестровский Гидрометцентр постоянно следит за уровнем воды в Днестре. О том, что река мелеет, специалисты сообщают каждое лето. Днестр питается за счет дождей и снега, но этот год запомнится тем, что еще зимой начали говорить о засухе. Снега почти не было, достаточно мало было и весенних дождей, отмечают в сюжете ТСВ.
На будущее прогнозы тоже не слишком хорошие. Директор Гидрометцентра Приднестровья Виталий Кольвенко отметил, что может повториться ситуация, которая имела место в 2020 году.