По данным территориальных управлений Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья в республике убрано 14% от посевной площади зерновых и зернобобовых культур первой группы. Средняя урожайность составила 28 ц/га.
Озимой пшеницы убрано 11 % посевной площади со средней урожайностью 26,3 ц/га.
Озимого ячменя убрано 53 % посевной площади, средняя урожайность составила 32,1 ц/га.
Ярового ячменя убрано 3 % посевной площади со средней урожайностью 30,5 ц/га.
Средняя урожайность зернового гороха составила 23 ц/га. Эта сельхозкультура убрана с 26,5 % посевной площади.