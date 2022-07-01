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В Приднестровье убрано 14% посевной площади зерновых и зернобобовых культур

В Приднестровье убрано 14% посевной площади зерновых и зернобобовых культур

По данным территориальных управлений Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья в республике убрано 14% от посевной площади зерновых и зернобобовых культур первой группы. Средняя урожайность составила 28 ц/га.

Озимой пшеницы убрано 11 % посевной площади со средней урожайностью 26,3 ц/га.

Озимого ячменя убрано 53 % посевной площади, средняя урожайность составила 32,1 ц/га.

Ярового ячменя убрано 3 % посевной площади со средней урожайностью 30,5 ц/га.

Средняя урожайность зернового гороха составила 23 ц/га. Эта сельхозкультура убрана с 26,5 % посевной площади.

Озимого рапса убрано 10,4 % посевной площади, средняя урожайность - 21 ц/га.

Овощей собрано 3,6 тыс. тонн, в том числе 2,5 тысяч тонн зеленого горошка. Также убирают лук (854 тонны), капусту (96 тонн), свеклу (65 тонн) и др.

Собрано 714 тонн плодовых и косточковых культур.
ecology-pmr.org
  • Сегодня, 06:57
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