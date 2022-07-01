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Ход конем: как фальшивому «роботу» удавалось дурачить людей более 60 лет

Ход конем: как фальшивому «роботу» удавалось дурачить людей более 60 лет
Механический турок (Фото: Wikipedia Commons)

С развитием искусственного интеллекта никого уже не удивишь тем, что компьютер зачастую умнее человека. А вот в XVIII—XIX веке робот, обыгрывающий противников в шахматы, произвел сенсацию. Правда, он оказался фальшивкой, пишет РБК

Превзойти магию

Вольфганг фон Кемпелен был изобретателем, который во второй половине ХVIII века снискал популярность у королевской четы Габсбургов, правивших в том числе в Австрии. В 1769 году двор посетил фокусник, который поразил всех присутствовавших, в том числе самого Кемпелена. Вдохновившись увиденной «магией», он пообещал императрице Марии-Терезии, что вскоре создаст нечто еще более удивительное. Спустя год он представил «механического турка».

Робот, играющий в шахматы

Механический турок представлял из себя деревянную коробку длиной 110 см, шириной 61 см и высотой 76 см. На нее был помещен манекен — верхняя половина человека в натуральную величину. Турок выглядел как сановник из Османской империи. Образ дополнял тюрбан, меховой кафтан и курительная трубка. На остальной части коробки находилось шахматное поле.

Автомат мог играть в шахматы, передвигая фигуры своей «рукой», и замечать нечестные ходы оппонента. В таком случае он либо возвращал неправильный ход, либо смахивал все фигуры с доски. Перед каждой игрой Кемпелен открывал передние створки и демонстрировал, что внутри турка находятся различные шестеренки и прочие механизмы, напоминающие устройство часов.

Механизм, превосходящий человека

Во время первой демонстрации турка императрице Кемпелен пригласил представителей двора сыграть в шахматы против его изобретения. Автомат выиграл все партии. Абсолютно все участники «премьеры» остались под впечатлением, поэтому вскоре вести о механическом турке распространились по всей Европе.

В книге «Турок: жизнь и эпоха знаменитой шахматной машины из XVIII века» автор Том Стэндидж писал: «В отличие от новых станков, которые принесла индустриальная революция, [механический турок] продемонстрировал возможность того, что машины когда-нибудь будут способны помогать людям и в умственном плане».

Победы и поражения

Механический турок отправился в европейский тур. В его рамках он обыграл одного из отцов-основателей США и знаменитого ученого Бенджамина Франклина. Во Французской академии наук аппарат тщательно исследовали, однако не нашли ничего подозрительного. Турок также впервые проиграл партию — победа осталась за сильнейшим шахматистом Европы и композитором Франсуа-Андре Филидором.

Кемпелен умер в 1804 году, однако турок продолжил свою деятельность — теперь им заведовал немецкий инженер Иоганн Мельцель. В 1809 году он представил автомат Наполеону Бонапарту. В первой игре французский император решил схитрить. Турок это заметил и смахнул фигуры с доски. Вторую партию Наполеон проиграл.

Разоблачение турка

В 1834 году в парижском журнале вышла анонимная статья, в которой описывались партии турка. Многие источники указывали на то, что ее автором был шахматист Жак Муре. Спустя два года писатель Эдгар Аллан По выпустил в США эссе «Шахматный игрок Мельцеля». В нем он выдвигал ряд доказательств того, что турок не мог быть автоматическим. Например, он писал, что настоящее устройство должно выигрывать все партии, а также уделять каждому ходу определенное количество времени.

Автор предположил, что сложная система из шестеренок была простой ширмой для отвода глаз. Из-за этого разоблачения интерес к турку снизился. Кроме того, Мельцель умер в 1838 году. Автомат поместили в музей в Филадельфии, где он сгорел при пожаре 5 июля 1854 года.

Настоящий механизм

Во второй половине ХIХ века о турке написали ряд материалов. В них ученые раскрыли истинный механизм «автомата». Например, в книге «Шахматы: энциклопедический словарь» рассказывают: «В ящике за маскировочными перегородками был спрятан шахматист В основания шахматных фигур были встроены магнитные стержни, под каждым полем доски находился небольшой железный сегмент, подвешенный на медной пружинке. Фигура, которая переставлялась с одного места на другое, притягивала или опускала соответствующий сегмент. При своем ходе невидимый шахматист передвигал рычаг, заставляя руку турка подниматься и опускаться. В руке манекена находились гибкие тросики, которые управлялись движением пальцев игрока. Вращая втулку на конце рычага, шахматист брал фигуру, переносил ее на нужное поле, разжимал пальцы и возвращал руку в исходное положение».

РБК
  • Сегодня, 10:17
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