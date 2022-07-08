Канада включила Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Владимира Гундяева) в санкционный список.
Кроме патриарха под новые канадские санкции попали в том числе бывший глава группы «Яндекс» Тигран Худавердян, телеведущая Екатерина Андреева и обозреватель Петр Акопов. Всего в списке 15 организаций и 29 физлиц из России, передает mk.ru.
Ранее санкции против патриарха ввела Великобритания. При этом в санкционный список Европейского союза он не попал, против этого выступила Венгрия.
Посольство РФ назвало мракобесием санкции Канады против патриарха Кирилла
Посольство России в Канаде прокомментировало новый санкционный список не стесняясь в выражениях. Решение о введении санкций против журналистов дипломаты назвали хамством. А включение в документ предстоятеля РПЦ Патриарха Кирилла - мракобесием.
В дипмиссии заверили, что ответ на такое решение будет адекватным и “не заставит себя долго ждать”.
Кроме того дипломаты уверены, что санкции против журналистов - это нежелание слышать другую точку зрения о ситуации на Украине. Страх перед правдой. Они указали на то, что это по сути есть цензура и ограничение свободы слова.
Канада в пятницу расширила антироссийские санкции, включив списки 29 журналистов и 15 организаций из РФ. Также под ограничительные меры попал Патриарх Кирилл.