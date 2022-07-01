Совещательное собрание первых приднестровских депутатов при председателе Верховного Совета ПМР обратилось к Владимиру Путину в связи с проблемами в работе российского консульского пункта в Тирасполе и образовавшейся длинной очередью на замену российских паспортов.
Первые приднестровские депутаты направили президенту России письмо, в котором просят Владимира Путина поручить Министерству иностранных дел России разобраться в ситуации и устранить существующие проблемы, а также нарастить потенциал тираспольского Выездного пункта консульского обслуживания Посольства России для недопущения таких ситуаций в будущем.
Депутаты напоминают, что на территории Приднестровья проживает более 220 тысяч граждан России.
«Для всех этих людей возможность стабильного получения оперативной консульской поддержки со стороны Посольства Российской Федерации в Республике Молдова имеет жизненно важное значение. Она служит залогом обеспечения их права на свободу передвижения, возможности оформления и получения российских пенсионных выплат, поступления в высшие учебные заведения РФ», – говорится в документе.
Члены совещательного собрания констатируют, что в области консульского обслуживания российских граждан в Приднестровье накопилась огромная масса проблем, которые на протяжении многих месяцев не только не находят своего разрешения, но и усугубляются.
Приостановка работы Выездного пункта консульского обслуживания Посольства России в Тирасполе с марта 2020 года по май 2021 года привела к образованию многотысячного потока граждан, которым необходимо обменять российские паспорта с истекшим сроком действия, отмечают первые депутаты. При этом, по информации Совещательного собрания, в этот же период до минимума был сокращен кадровый состав консульского пункта, вследствие чего данную очередь не удается ликвидировать по сей день, более того, она постоянно увеличивается.
«Следствием этого стало возникновение недопустимой ситуации, когда десятки тысяч людей в подавляющем большинстве случаев не могут в принципе записаться на прием по вопросу обмена своих паспортов и вынуждены долгий период проживать с истекшим сроком документов, что ограничивает их возможность перемещения за пределы Приднестровья, в том числе и в Российскую Федерацию», – говорится в письме.
Первые приднестровские депутаты напоминают, что глава МИД РФ Сергей Лавров публично признал наличие проблемы с очередью, пообещав урегулировать её путем выделения необходимого оборудования и дополнительного персонала. Однако к настоящему моменту проблема так и не была решена.
В связи с этим Совещательное собрание просит Владимира Путина поручить Министерству иностранных дел России принять меры для решения данного вопроса, а Прокуратуре РФ проверить состояние дел в Посольстве Российской Федерации в Республике Молдова и в частности в его Выездном пункте консульского обслуживания в Тирасполе.
«Приднестровье со своей стороны готово оказать любую поддержку в улучшении работы указанного учреждения с тем, чтобы права российских граждан в Приднестровской Молдавской Республике были обеспечены в полной мере», – говорится в документе.