Оценка риска перебоев с газом из России, проведенная для Энергетического сообщества, показывает, что Республика Молдова является наиболее уязвимой страной в регионе, тогда как Грузия является наиболее устойчивой.
Участники IV заседания Объединенного руководящего комитета по газу в Юго-Восточной Европе (SEEGAS), присутствовавшие в Вене, сошлись во мнении, что риски перебоев с поставками российского газа в регион могут быть устранены только путем дальнейшей рыночной интеграции и гармонизации рыночных правил, а также через торговые и пост-трейдинговые структуры на региональных газовых биржах, отмечает Энергетическое сообщество, передает mold-street.com
Внутренняя оценка рисков
Встреча была посвящена тому, как ускорить интеграцию инфраструктуры и газовых рынков в Центральной, Южной и Восточной Европе, а также эффективно реагировать на продолжающийся газовый кризис, на встрече присутствовали представители Европейской комиссии, ACER, BERD, USAID, ENTSOG, Europex и EFET.
Внутренняя оценка рисков показала, что три стороны Энергетического сообщества - Босния и Герцеговина, Молдова и Северная Македония - будут сильно подвержены сбоям из-за зависимости от ограниченной инфраструктуры и недостаточных финансовых ресурсов для обеспечения альтернативных поставок природного газа. В то же время упоминается, что Молдова является самой уязвимой страной в регионе в плане риска перебоев с поставками газа.
Участники отметили, что задержка с подписанием соглашений о взаимоподключении между Болгарией-Турцией и Болгарией-Северной Македонией была одной из самых больших региональных проблем, и болгарский газотранспортный оператор Bulgartransgaz приветствовал предложенную помощь ЕС для ускорения процесса.
SEEGAS признала важность исследования региональной интеграции, охватывающего четыре коридора поставок в регион, и приветствовала выводы о существующих достаточных транспортных мощностях в регионе и увеличении объемов газа, доступ к которым будет осуществляться через терминалы GNL (как действующие, так и будущие), а также морские месторождения в Румынии и, возможно, в Турции.
Отмечено, что некоторые объемы также можно ожидать из США, Катара, Ирана (один миллиард кубометров) и Албании, когда реверсный поток станет доступен от ТАР. Однако несогласованность правил между странами оставалась одним из ключевых барьеров наряду с отсутствием соглашений о взаимоподключении. Молдова хочет еще один трубопровод
SEEGAS также отметил задержки с внедрением транспортной сети в Молдове, высокие тарифы и проблемы с НДС, которые важны для надлежащего функционирования коридоров поставок и рыночной интеграции в регионе.
С другой стороны, оператор Moldovatransgaz перечислил недавние достижения в сотрудничестве с BRM и первую сделку на рынке VTP, а также проблемы, связанные с созданием рынка сжиженного газа, реализацией транспортной магистрали и строительством трубопровода Унгены-Дрокия c целью диверсификации.
Украинский газотранспортный оператор GTSOU и оператор хранения «Укртрансгаз» также подчеркнули важность того, чтобы европейские компании, работающие с Украиной, осуществляли транзит газа через эту страну и хранили его на своих объектах.
"Укртрансгаз" сообщил, что более 1000 внутренних и нерезидентных клиентов подписали контракты на хранение газа в Украине в последние годы, и подчеркнул, что многие компании могут использовать украинские хранилища для достижения целей ЕС на 2022 год.
В этом контексте участники признали ценность проекта SEEGAS, который обеспечивает столь необходимую платформу для энергетического сообщества и заинтересованных сторон в ЕС для обсуждения важнейших вопросов, включая важность соглашений между странами-членами ЕС.
Ограничение цен на газ и другие решения
Секретариат Энергетического сообщества предложит решения по преодолению этих проблем в исследовании, которое будет опубликовано в сентябре 2022 года.
На встрече были подведены итоги планов ЕС по внедрению общей платформы закупок и обсуждено введение возможных новых мер, включая ограничение цен на газ или оговорки о пунктах назначения для объемов с общей платформы закупок. Представители региональных фондовых бирж продемонстрировали влияние недавней волатильности цен и мер национального правительства по стабилизации рынков на ликвидность.
SEEGAS — это хорошо зарекомендовавшая себя платформа, объединяющая операторов газотранспортных систем, газовые биржи и другие заинтересованные стороны в регионе SEEGAS для совместной работы по поддержке создания конкурентного рынка сжиженного газа в соответствии с законодательством ЕС. Она приносит пользу конечным потребителям за счет усиления конкуренции в сфере торговли газом. mold-street.com