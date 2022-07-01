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Какие показатели рождаемости в Приднестровье за пол года

Какие показатели рождаемости в Приднестровье за пол года

В июне этого года в Бендерском Управлении ЗАГС зарегистрировано 60 малышей. Из них 37 мальчиков, 23 девочки. Есть одна двойня.

Всего с начала года в Бендерском ЗАГСе зарегистрировано 253 малыша, из них: 144 мальчика, 109 девочек. 4 двойни и одна тройня!

В Тирасполе в июне появилось на свет почти 80 малышей (41 мальчик и 39 девочек) и почти 500 за полгода (264 мальчика и 230 девочек).

В Слободзейском районе за первый месяц лета зарегистрировали 28 мальчиков и 16 девочек (всего – 44), а за полгода – 208 детей (116 мальчиков и 92 девочки).

В Каменском районе отмечают повышение рождаемости: с начала года на свет появились 55 малышей (мальчиков чуть меньше – 25, девочек, наоборот, немного больше – 30). За аналогичный период прошлого года в районе родилось 45 детей.

В местном ЗАГСе отмечают, что возвращается мода на старинные имена: София, Михаил, Матвей. Среди редких – Паулина, Идалия, Адам.

В Рыбницком районе за первый месяц лета местный ЗАГС зарегистрировал 34 новорождённых (представителей обоих полов – ровно пополам), а за полгода – 188 детей (92 мальчика и 96 девочек).

В Григориопольском районе в июне родились 8 девочек и 11 мальчиков (всего 19 малышей), а с начала года – 114 (53 девочки и 61 мальчик).
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