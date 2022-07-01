Рассмотрение данных ранее поручений – неотъемлемая часть Координационного совета. Среди вопросов повестки в центре внимания одна из важнейших сфер государства – сельское хозяйство. По поручению Главы Правительства ведомство проработало порядок учета показателей плодородия земель. Как рассказал и.о. главы ведомства Олег Дилигул, в документе приведена регламентация по семенам, требования к севообороту, который не должен повторять технические культуры, а также включение в него бобовых и многолетних трав. Есть там рекомендации и по применению удобрений, сообщается на сайте Правительства.
Также проработали и реестр орошаемых земель. В документе обозначены все площади, пригодные для орошения:
«В нем собраны все площади, пригодные по каждой насосной станции и по головной в разрезе перекачивающих и подкачивающих станций с привязкой к конкретным землепользователям и с указателем кадастрового номера», — пояснил Олег Дилигул.
По мнению Главы Правительства, данный реестр поможет мотивировать землепользователей к подключению на своих землях полива.
«Данный реестр может позволить выяснить насколько эффективно используются сегодня земли сельхоз назначения. И вот теперь все землепользователи, которые имеют земельные участки должны быть уведомлены, что исходя из данного реестра у них есть в пользовании земли орошаемые, которые они должны оснастить мелиорацией. В данном случае Вам (ред. Олег Дилигул) предстоит проработать соответствующие сроки, которые мы должны им дать. Что касается эффективности использования земли, исходя из Земельного кодекса, урожайность считаем, как на орошаемых землях», — заключил Председатель Правительства.
В рамках обсуждения вопросов сельского хозяйства коснулись и темы предстоящего подведения итогов по уборке зерновых первой группы. Здесь Премьер нацелил на активную работу с землепользователями по обсуждению проблем и ошибок. Акцентировал внимание Александр Розенберг и на заготовке кормов. По мнению руководителя Правительства, этим вопросом необходимо заниматься уже сейчас, чтобы вовремя заготовить все необходимое, а не в последний момент.
Социальная сфера
В блоке, посвященном социальной сфере, члены Координационного совета заслушали информацию профильного министра о работе над некоторыми направлениями. Одно из них – включение в проект закона о бюджете будущего года не только закупку специализированных (инвалидных) колясок с электроприводом, но и аккумуляторных батарей к ним. Напомним, ранее был ряд обращений граждан, которые самостоятельно не могли купить необходимые комплектующие для колясок. Теперь проблема решится.
Проработало Минсоцзащиты и инициативу по закупке противопролежневых матрасов и средств личной гигиены для людей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели нужно около 11 млн рублей. Лимиты на них будут предлагать также в бюджет-2023. Кроме того, готовится к принятию во втором чтении инициатива о продлении выплат родителям, ухаживающим за детьми-с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет.
Говорили и о детских оздоровительных лагерях. Мест в существующих не хватает для всех желающих.
«На одну путевку по четырем базам, которые работают через республиканский бюджет и ЕГФСС 1 к 3 потребность по загрузке лагерей. Ранее эту проблему мы решали через муниципальные лагеря в городах и районах. Сегодня все лагеря кроме «Спартака» в Тирасполе не работают, — рассказала о ситуации Елена Куличенко. – Дополнительные базы отдыха нам нужны бесспорно».
По словам министра, сегодня есть некоторые законсервированные корпуса и в детских лагерях, находящихся в ведении Федерации профсоюзов. Они бы существенно помогли решить проблему недостатка мест. По предложению СПАППа это направление проработают и включат в пункты предстоящего трехстороннего соглашения о сотрудничестве, которое подписывается между Правительством, СПАПП и Федерацией профсоюзов.
Также проработают вопрос и ремонта на территории бывшего детского санатория «Романица».
«Он находится между Каменкой и Красным Октябрем в хорошем лесном массиве. Там недалеко проходит газовая трасса высокого давления – можно потянуть газ, есть затомпонированная скважина с водой, рядом находится Днестр в 300-400 метрах. Место очень хорошее», — рассказал глава Каменского района Владимир Бычков.
По поручению Главы Правительства Минэкономразвития проработает все возможные варианты для решения вопроса с нехваткой оздоровительных лагерей для детей. В том числе и вопрос с восстановлением старого.
«Проблема требует решения. И я считаю, что, если появится даже в Каменке на два района хороший лагерь, – отметил Александр Розенберг. – Уверен, будет интересно, например, тираспольчанам поехать в Каменку, а детям из Каменки поехать в Дубоссары отдыхать».
Также в ходе заседания Координационного совета обсудили и ряд вопросов, связанных со сферами налоговой политики, здравоохранения и улучшения жизни граждан.