Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну заявил, что в последнее время ему поступали многочисленные обращения от граждан по поводу отмены рейсов авиакомпании FlyOne.
Журналисты связались с представители компании, которые подтвердили, что некоторые рейсы отменены, но принимаются все меры для доставки пассажиров в пункт назначения, передает tv8.md
Спыну писал, что поручил Органу гражданской авиации провести проверки.
«Мы получили жалобы от граждан относительно отмены рейсов компанией FlyOne. Сегодня отменили еще 5 рейсов. В связи с этим я поручил Органу гражданской авиации детально расследовать деятельность этой компании и отозвать/изменить/приостановить действие разрешительных документов в случае, если она не сможет выполнить свои обязательства перед людьми, которым она продает билеты», - написал Спыну в Фейсбуке.
Владимир Чеботарь, основатель компании, сообщил журналистам, что есть несколько причин, которые привели к отмене рейсов.
«Несколько рейсов были отменены, и есть несколько причин для этого. С этими причинами столкнулись авиакомпании и в ЕС. Основные причины просты, существует ограничение владельцев воздушных судов в отношении их эксплуатации в Молдове и через Молдову, из-за ситуации войны на границе. Вторая причина, очевидно, связана с экипажами. Но эти причины являются общими, в том числе и в случае с FlyOne, Некоторые владельцы самолетов также отложили поставки судов в этом году для замены флота по разным причинам, это в значительной степени продиктовано текущей ситуацией», — сказал Чеботарь.
В то же время Владимир Чеботарь заверил, что будут найдены решения, чтобы пассажиры могли добраться до желаемых пунктов назначения как можно быстрее.
«Конечно, все пассажиры рейсов будут доставлены домой, а тем, кто отменил рейсы, будет выплачена компенсация и предложены решения для проезда другими рейсами до места назначения», — заключил Владимир Чеботарь, основатель FlyOne.
Согласно данным, предоставленным airport.md, отменены рейсы из Стамбула в Кишинев и Анталия-Кишинев.
В аэропортах Турции из-за отменных рейсов FlyOne застряли десятки граждан Молдовы.
«Мы находимся в аэропорту со вчерашнего дня. Четыре раза отменяли наш рейс, нас тут больше 100 человек, среди которых дети и старики. Двум женщинам понадобилась медицинская помощь после того, как им стало плохо. Сотрудники аэропорта говорят нам, что это проблема компании, но компания нам ничего не говорит. К нам никто так и не пришел для объяснения, хотя мы ждем сутки. Люди спят на полу. Это катастрофа. Они к нам относятся очень плохо, ничего конкретного нам не говорят», — рассказала каналу TV8 одна из гражданок Молдовы, застрявшая в аэропорту Стамбула.
«В 4 часа утра пришли сотрудники турецкого аэропорта и дали нам воды и по бутерброду. Когда мы попытались поговорить с представителями авиакомпании, они отреагировали очень агрессивно. Сказали нам, что сегодня вечером будет рейс. Мы ждем», — добавила пассажирка.
Орган гражданской авиации начал проверку FlyOne после отмены рейсов
Если будут выявлены нарушения, компания рискует потерять разрешение на полеты, передает tv8.md
"Орган гражданской авиации изучит деятельность авиакомпании, обстоятельства, которые привели к отмене нескольких рейсов, а также условия, каким образом соблюдаются права потребителей. Если выявим несоответствия требованиям, оставляем за собой право отозвать, приостановить или аннулировать разрешение авиакомпании", — отметили в ведомстве.