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Зеленский предложил Джонсону стать мэром Одессы — СМИ

Зеленский предложил Джонсону стать мэром Одессы — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил уходящему в отставку британскому премьер-министру Борису Джонсону занять пост мэра Одессы.

Эту сенсационную новость распространило 8 июля издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в киевских правящих кругах. Сообщается, что Зеленский сделал такое предложение после того, как Джонсон накануне объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании, пишет eadaily.com.

Однако на этом сенсации не закончились. Издание утверждает, что Борис Джонсон с благодарностью принял это предложение. И хотя официального подтверждения данной информации нет, но и опровержений тоже не поступало.

Если все это окажется правдой, то стоит лишь пожалеть Одессу с ее репутацией негласной столицы юмора бывшего СССР. Наверное, из-за этого этот город так привлекает различных фриков от политики.

Напомним, что какое-то время главой областной администрации работал Михаил Саакашвили, а теперь там ждут Джонсона. Последний своими клоунскими выходками наверняка составит достойный тандем Зеленскому.

При этом стоит помнить о том, что Джонсон — это злой клоун. Политологи называют его самым яростным русофобом среди западных политиков. Бывший хозяин резиденции на Даунинг-стрит, 10, выступал самым активным сторонником нынешнего киевского режима.
eadaily.com
  • Вчера, 17:58
  • DTV
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