Состоялось плановое заседание Координационного совета по решению социальных, экономических и иных актуальных вопросов. Об исполнении основных статей бюджета по итогам июня 2022 г. председателю Правительства доложил и.о. министра финансов Константин Степанов.
Так, по итогам прошлого месяца в доходную часть консолидированного бюджета и бюджета ЕГФСС поступило 374,4 млн руб. В сравнении с планом, это перевыполнение на 18,5 млн или 5,2%, сообщается на сайте Минфина.
Касаемо расходной части бюджета, в июне ведомство по графику закрыло расчёты по заработной плате, пенсиям и по всем компенсационным выплатам. В совокупности расходы по социальным направлениям составили 474,6 млн руб.
Также профинансированы другие первоочередные социально защищенные статьи, такие как: медикаменты (28,9 млн); питание (11,9 млн). Сумма иных социально защищенным статей расходов в июне составила – 29,3 млн руб. Закрыты обязательства и по прочим статьям расходов, на которые средства традиционно направляются во вторую очередь, их сумма – 54,5 млн руб.
В указанном месяце за счет ранее созданных резервов осуществлялись выплаты отпускных педагогическим работникам. По республиканскому бюджету уже выплачено 4,4 млн руб., что составляет 20% от созданного резерва, по местным бюджетам – 43,6 млн или 68,3 % от резерва.