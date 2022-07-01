Самый странный вопрос, который попадается в комментариях, «а как поливать томаты». А кто-то еще хочет узнать, сколько это должно быть в литрах. С одной стороны это правильно, пытаться не допустить ошибок, с другой стороны, такой огородный перфекционизм до добра не доводит.
Более того, чем все огородник старается делать правильно, тем больше ошибок он совершает, и тем больше приходиться прилагать усилий для получения урожая. Любой организм существует не в четких условиях среды, а в коридоре возможностей. И что самое главное, это то что условия везде разные. Более того, кто-то считает, что томаты должны расти в теплице, а кто-то уверен, что в открытом грунте.
Но, несмотря на это можно выделить три характерные ошибки, которые допускают практически все дачники при поливе томатов.
Первая ошибка, это полив томатов напрямую водой из скважины или колодца. Это бывает очень часто, когда установлены так называемые поливные дни. Кто там будет использовать запасы воды, тут самое главное открыть кран и вылить как можно больше. Еще и запасы желательно набрать.
Тут и есть проблема. Это проблема температура. Как правило, она или слишком низкая, либо слишком высокая. Томат как-то так устроен, что ему скачки температур совсем противопоказаны, он просто в прямом смысле отбрасывает корни. А потом, заново их отращивает. Поэтому, томат всегда лучше поливать водой уличной температуры.
Вторая ошибка, это полив скачкообразный. Скажем так, когда совсем сухо, а потом много, много воды. Кто-то скажет, что есть рекомендации, когда томаты до цветения надо обильно полить раза три-четыре, а потом все не поливаем. Согласен, это хорошо работает в открытом грунте. И только до того, как растения начнут завязывать томаты.
Но это только для отрытого грунта. Для закрытого грунта только регулярный и не обильный полив. Полив в закрытом грунте это все же компромисс, между тем что бы растение не засохло и дало приемлемый урожай. Хотя по опыту, чем меньше полив во время созревания томатов, тем они вкуснее.
И наконец, третья ошибка. Это полив томатов по листьям и вечером. Тут все просто, все болезни томатов прорастают в капельках воды. Поэтому попадание на листья капель, пусть и микроскопических приводит к прорастанию спор болезней. Та же самая фитофтора прорастает в капельках воды. Причем прорастание у нее происходит молниеносно, по меркам растений.
Теперь про вечер. Вечерний полив провоцирует образование росы, на листьях. А роса, это те же самые капельки томатов.
Вот такие вот характерные и часто привычные ошибки которые мешают в получении урожая томатов.