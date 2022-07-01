Если молдавские паспорта с истекшим сроком действия еще некоторые страны признают, то что будет ли такое с водительскими правами и с другими документами
Из-за нехватки бланков, граждане Молдовы в скором времени столкнутся с проблемой невозможности получения водительских прав. Об этом заявил экс-премьер РМ Ион Кику в эфире местного телеканала, передает kp.md.
«Кстати, о бланках для паспортов. Было бы ошибкой, если бы мы подумали, что речь идет только о материале, использующемся для изготовления паспортов. Там речь идет о списке из 10 наименований, среди которых, в том числе, и материал для печати водительских прав. Там уже тоже дефицит. Те, кто осенью будут сдавать экзамен, они не получат права, потому, что материал не придет», — заявил Кику, не уточнив, какие еще документы числятся в том списке.
Бывший глава кабмина отметил, что если молдавские паспорта с истекшим сроком действия еще некоторые страны признают, то что будет с водительскими правами и с другими документами?
«Это показывает полный коллапс административной системы страны. И это происходит только потому, что кто-то хотел принять участие в тендере, и чтобы в нем победил тот, кто нужно», — подытожил экс-премьер.
Напомним, ранее Агентство госуслуг заявило о проблемах с выдачей загранпаспортов. Причиной оказалась нехватка бланков для печати этих документов и возросший спрос на паспорта. В результате, по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в Молдове с 1 июня автоматически продлят срок действия загранпаспортов, чей срок действия истек или истекает в 2020-2022 годах. Эти документы теперь будут действительны вплоть до 30 июня 2023 года.