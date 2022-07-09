В Германии может разгореться новый политический скандал. Выяснилось, что на летней вечеринке с участием канцлера Олафа Шольца нескольким девушкам подмешивали "наркотик изнасилования".
Как минимум восьмерым девушкам были подмешаны в напитки «наркотики для изнасилования» на закрытой вечеринке, на которой присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц, передает eadaily.com.
Об этом сообщает немецкий портал Tagesschau, ссылаясь на информацию, полученную от некоторых представителей немецкой партии социал-демократов.
По данным полиции, инцидент произошел вечером 6 июля на празднике с участием около 1 000 гостей в палатке-типи в канцелярии Берлина. Среди участников был и канцлер Германии Олаф Шольц.
По данным правоохранителей, к утру 7 июля было зарегистрировано пять пострадавших, в настоящее время идет розыск злоумышленников. Примечательно, что на фестивале, кроме самого канцлера, присутствовали и другие высшие чины ФРГ.
По данным следствия, одна из девушек пожаловалась на недомогание, головокружение и потеряю памяти после участия в партийном мероприятии.
Она ела и пила на вечеринке, но не употребляла алкоголь. К концу мероприятия ей стало плохо, а наутро потерпевшая не смогла вспомнить прошедший день. Проведено токсикологическое обследование, но результатов пока нет.
Сам канцлер ФРГ пока никак не прокомментировал данное происшествие, однако, если этот сексуальный скандал будет раздут, это сильно осложнит и без того шаткое положение Шольца.
Ранее жители Германии уже призвали канцлера последовать примеру британского премьера Бориса Джонсона и уйти в отставку. Общественность стала требовать снятия Шольца с должности после его слов о том, что Россия использует газ в качестве «оружия». eadaily.com