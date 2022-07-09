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Испанская Rebelion раскрыла 10 лживых заявлений саммита НАТО

Испанская Rebelion раскрыла 10 лживых заявлений саммита НАТО

Журналист Рафаэль Сильва — сотрудник испанской газеты Rebelion - проанализировал заявление, которое было сделано по итогам саммита НАТО, прошедшего в Мадриде и нашел в нем 10 лживых утверждений.

Сильва начал с заявления об оборонительном характере альянса. «Еще бы сказали, что НАТО — пацифистская организация», — написал он. Сильва заявил, что НАТО — военный блок, созданный для защиты интересов конкретных стран и всегда делал упор на военную эскалацию, сообщает mk.ru.

Второй ложью журналист назвал призывы НАТО прекратить спецоперацию на Украине и указал на продолжающиеся поставки оружия Киеву.

Третьим утверждением, не соответствующим действительности, он назвал заявление о беспрецедентной силе и сплоченности НАТО.

Раскритиковал Сильва и отношение альянса к Москве как к главной угрозе. Журналист считает, что это нужно США для сохранения уходящей мировой гегемонии.

В положении новой концепции НАТО о том, что Китай является вызовом ценностям альянса, Сильва усматривает провокацию и враждебность в отношении культуры, просто не похожей на западную и очередной пример использования НАТО в интересах США.

Еще одна ложь - готовность защищать «каждый сантиметр своей территории». Испанец считает это заявление НАТО агрессивным и высокомерным, целью которого является запугивание других стран. По мнению журналиста, «оборонительны альянс» должен был бы продвигать политику, гарантирующую, что ни один сантиметр какой-либо территории вообще не будет атакован. Сильва призвал политиков стать лучшими переговорщиками, а не вести себя, как хулиганы.

Седьмым пунктом журналист развенчал заявление об обсуждении НАТО проблем глобального потепления. Он пояснил, что военная организация не может интересоваться вопросами климата, поскольку именно армии сильнее всего загрязняют окружающую среду.

Следующее лживое заявление касается того, что «НАТО также займется южным флангом» - то есть, начнет бороться с террористами в Африке и миграцией из региона. Сильва обвинил НАТО в создании условий для бегства людей из развивающихся стран и перечислил свержение правительств, расхищение ресурсов, войны и нищету.

Девятой ложью он назвал заявление о необходимости увеличить военный бюджет в странах НАТО до 2% ВВП и указал на потребность вложений не в армию, а в медицину и образование. Сильва назвал страны альянса «антиподами культуры мира».

И, наконец, журналист указал на утверждение об опасности и непредсказуемости мира, назвав его «самым циничным и скандальным» из сказанного по итогам саммита.

«Именно из-за политики таких организаций, как НАТО, мир становится опаснее», — заявил Сильва.
mk.ru
  • Сегодня, 10:53
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