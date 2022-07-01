Молдова сталкивается с сильнейшей засухой. В некоторых районах страны уже несколько месяцев не было дождя, земля потрескалась, высохли водоемы. По данным Агентства Apele Moldovei уровень воды упал и в реках Прут и Днестр. Из-за отсутствия осадков урожай пшеницы, кукурузы и подсолнечника в этом году будет беднее. Фермеры в отчаянии и ждут дождей, как манны небесной.
Серджиу Спиней в этом году засеял 800 гектаров пшеницы, кукурузы и подсолнечника в селе Делакэу района Анений Ной. Часть посевов сильно пострадала от засухи, передает publika.md.
"Кукурузы можно сказать нет. Она пострадала на 100 процентов. Кукурузы в этом году, думаю, у нас не будет. Эта, думаем, пойдет на корм для коров, все."
А здесь растет пшеница и подсолнечник, рассказывает фермер. "Шляпка должна быть побольше, все растения должны быть одного размера. Ствол должен был быть потолще, таким, например. То, что мы здесь видим, означает, что на нем нет листочков, ничего нет. Здесь практически - 200 кг на гектар. Думаю, потери составят более 10 тысяч леев на гектар."
В аналогичной ситуации находятся и другие фермеры района Анений Ной. Из-за засухи в этом регионе пострадало почти 75 процентов посевов кукурузы и около 65 процентов полей, засаженных подсолнечником. Представители минсельхоза рассказали, что с такой проблемой столкнулись фермеры по всей стране.
"Анений-Ной, Кэушень, Штефан-Водэ с одной стороны и в южной части есть еще районы. В Кахуле, Басарабяске, там, где с весны не было ни капли дождя."
Палящее солнце высушило пруды, озера и колодцы. Представители предприятия Apele Moldovei также заявили, что уровень воды в реках Прут и Днестр значительно снизился.
"Уровень воды в реках и озерах на 20-30% ниже среднегодовых значений", - сказал замдиректора Агентства Apele Moldovei Раду Казаку.
Всего за одну ночь уровень реки Днестр, в районе села Пухэчень, снизился почти на 30 сантиметров. Невооруженным глазом видно, что осадки здесь редкость. Последние несколько месяцев воды так мало, что виден песок на дне реки и даже появились несколько небольших островков.
Измерения проводят работники водонасосной станции Днестра, используемой фермерами села Пухэчень для орошения земель. Они говорят, что из-за низкого уровня воды оборудование часто отключается.
"Отключается в аварийном режиме. Два дня в неделю стабильно проблемы. По два-три раза в день отключается. И это плохо"
Если уровень реки снизится еще на 50 сантиметров, ирригационная система перестанет работать. Фермеров такие перспективы не радуют.
"Два раза в неделю растение нужно поливать. Это когда жара. Когда жары нет, поливают раз в неделю. "
В городе Анений Ной, что в 30 километрах от Пухачен, из-за засухи высохло три из четырех прудов.
"Когда я был ребенком, лет 30 назад, уровень воды был примерно на полметра выше этого бетонного колодца. Уровень воды был где-то два с половиной метра. Я думаю, что посередине было еще глубже. Каждый год практически уровень воды снижался. "
Пруд взял в аренду предприниматель, который устроил на берегу зону отдыха, но так и не успел развить свой бизнес. Молдова останется под желтым кодом опасности в связи с гидрологической засухой, пока предупреждение действует до 11 июля.