Dnestr.TV

 
0

Бочку шотландского виски продали за рекордные $19 млн

Бочку шотландского виски продали за рекордные $19 млн

Коллекционер из Азии приобрел бочку редкого шотландского виски за 16 млн фунтов (около $19,3 млн) – это новый мировой рекорд, сообщает The Financial Times.

Известно, что односолодовый виски был произведен в ноябре 1975 года на винокурне Ардберг на острове Айлей. Коллекционер отдал за виски сумму, более чем вдвое превышающую стоимость покупки винокурни и всех ее запасов в 1997 году, пишет korrespondent.net.

По условиям сделки бочку разольют по 88 бутылкам и будут регулярно отправлять покупателю в течение пяти лет.

The Financial Times отмечает, что цена виски включает скрытые расходы, в частности, на хранение, страхование и розлив.

Предыдущий рекорд составлял 1 млн фунтов. Именно столько американский коллекционер отдал в апреле за бочонок шотландского виски Macallan, произведенного в 1988 году.

Также сообщалось, что на аукционе Sothebyʼs в Лондоне был установлен новый рекорд цены за бутылку виски. Напиток 60-летней выдержки удалось продать за 1,5 млн фунтов (1,9 млн долларов).
  • Сегодня, 11:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна