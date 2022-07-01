У Республики Молдова будет новая стратегия безопасности, основанная на геополитических реалиях и экономических возможностях страны. Об этом сообщил председатель парламента Игорь Гросу.
„Наше желание активизировать сотрудничество в сфере безопасности и обороны с Европейским союзом материализовалось с запуском Диалога на высоком уровне по вопросам безопасности”, - заявил глава законодательного органа РМ на 22-м парламентском форуме „Parliamentary Intelligence-Security” в Бухаресте, - передает IPN.
Спикер отметил, что Молдова „должна укреплять национальную безопасность, стабильность и устойчивость перед лицом любой опасности”. Это станет возможно в том числе благодаря новой стратегии, комплексному и многоплановому документу.
Председатель парламента сказал, что безопасность государства означает не только военную защиту.
„Начатая Россией в Украине война показала нам, сколько угроз и рисков она несет такому государству, как Республика Молдова. Мы тщательно проанализировали каждый пункт уязвимости, и хочу заверить вас, что все силовые структуры Республики Молдова работают день и ночь для обеспечения безопасности граждан. Но, разумеется, нам нужна помощь. У нас много надежных друзей в Европе и США, и только вместе мы преодолеем все эти проблемы”, - написал Игорь Гросу в посте в социальной сети.
Европейский союз расширил новый инструмент помощи Европейского фонда мира и для Молдовы, начиная с 2021 года. В конце июня Совет Европейского союза одобрил меру помощи в рамках Европейского фонда мира на сумму 40 миллионов евро в пользу Вооруженных сил Республики Молдова.