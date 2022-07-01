Канада решила вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток», заявил министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон. Вместе с тем МИД Канады расширяет санкции в отношении газового, нефтяного и химического секторов РФ, пишет kommersant.ru
Власти Канады объяснили решение по возврату турбины желанием поддержать «способность Европы по доступу к надежной и доступной энергии, так как она продолжает отказываться от российской нефти и газа». Оттава отмечает, что при отсутствии необходимых объемов поставок газа экономика Германии пострадает «от очень серьезных трудностей», а немцы могут оказаться «не в состоянии отапливать свои дома».
«Газпром» значительно сократил поставки газа в Европу по «Северному потоку», объяснив это сложностями в обслуживании оборудования из-за канадских санкций. Оттава отказалась возвращать турбину, которая находилась на техническом обслуживании в Канаде, квалифицировав ее как товар двойного назначения. Берлин просил Оттаву отправить турбину в Европу, если канадские власти сами не могут передать оборудование России. Украина выступала против и требовала соблюдения ранее введенных санкций.
Киев просит Канаду отменить решение по турбине
МИД Украины просит Канаду отменить решение о передаче газовой турбины для Северного потока.
Украина разочарована решением Канады по возвращении в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин Северного потока-1 и просит правительство отменить его. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает korrespondent.net.
Украина благодарна Канаде и Германии за введение ряда весомых санкций против РФ, чтобы остановить ее агрессию против Украины.
"В то же время последняя канадско-немецкая договоренность и объявленное на его основе решение - это подстройка санкционного режима под прихоти России. Этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь лишь одно следствие - укрепит чувство безнаказанности Москвы", - отмечают в МИД.
Так, подчеркивается, что РФ может продолжать поставки газа в Германию в полном объеме и без турбины.
Отмечается, что компрессорная станция "Северного потока-1" оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными. Только одна турбина находится сейчас в Канаде. Однако по решению "Газпрома" сейчас работает три турбины, остальные отключены без объяснений. Объемы транспортировки сократились со 167 до 67 млн куб. м газа в сутки.
Кроме этого, РФ может продолжить непрерывные поставки газа в ЕС, даже если по какой-то причине транспортировка Северным потоком-1 невозможна. Так, Россия может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину. Сейчас Газпром использует менее 40% от мощностей.
В рамках действующего контракта Газпром может поставить дополнительно 67 млн куб. м в сутки. Кроме того, он имеет возможность забронировать еще до 135 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей, чтобы обеспечить потребности европейского рынка в газе. Этим маршрутом традиционно поставлялся газ в Германию, Италию, Австрию и другие страны региона. Так, Украина может полностью заместить Северный поток-1.
Кроме этого, есть маршрут транспортировки газа через Польшу, который способен перекачивать до 90 млн куб. м газа в сутки. Отмечается, что РФ отказалась от его использования по собственному выбору и может возобновить транспортировку газа в Германию, если действительно хочет остаться надежным поставщиком ЕС.
"Таким образом, требование России по обязательному возврату турбины для продолжения транспортировки газа является шантажом, который не имеет технического обоснования", - добавляют в МИД.
Отмечается, что Украина предоставила исчерпывающие разъяснения Германии и Канаде. Обе стороны подтвердили, что понимают отсутствие технических оснований для требования России. Однако решение пойти на уступку РФ все равно было принято.
В МИД отмечают, что передача турбины Северного потока-1 позволит РФ и в дальнейшем использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы, пишет korrespondent.net.
Украина призывает правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима.
Ранее стало известно, что Канада решила отправить в Германию турбину Siemens для Северного потока. Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. По его словам, вопрос о передаче турбины обсуждался и с Киевом, и с Берлином, поэтому в любом случае один из союзников "будет обижен".
Турбина, построенная в Канаде компанией Siemens Energy AG, была отправлена в Монреаль для ремонта, но застряла там из-за санкций в отношении российской авиационной отрасли, объявленных правительством премьер-министра Джастина Трюдо. Канада квалифицировала ее как товар двойного назначения и отказалась возвращать после ремонта. Якобы из-за проблем с турбиной поставки газа из России упали на 60%, что затруднило планы Германии по увеличению запасов на зиму. При этом в Берлине опасаются полного прекращения поставок российского газа.