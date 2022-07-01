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Приднестровских специалистов для работы с детьми-аутистами могут готовить на базе МПГУ

Приднестровских специалистов для работы с детьми-аутистами могут готовить на базе МПГУ

Руководство Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко обсудило перспективы сотрудничества в части подготовки будущих педагогических кадров с представителями Московского педагогического государственного университета (МПГУ).

«У нас есть определённый опыт работы с вашим учебным заведением, есть определённые направления, которые для нас на сегодняшний день очень актуальны. Вся эта работа планируется по линии Россотрудничества, по линии квот, предоставляемых Российской Федерацией», - подчеркнул ректор ПГУ Владислав Соколов.

На онлайн-встрече говорили о том, что Приднестровью нужны специалисты по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. Обучение по данному направлению в республике не ведётся.

«К сожалению, сейчас мы сталкиваемся с тем, что количество особенных детей у нас в республике возрастает. И специалисты, которые имели бы профильное образование, владели бы всеми умениями, навыками, формами работы с такими детьми, очень важны. Для нас становится это приоритетным направлением», - отметила первый проректор ПГУ Лариса Скитская.

Как сообщила руководитель Центра российского образования и науки Ольга Филипенко, у Приднестровья опыт похожего взаимодействия с российскими образовательными учреждениями уже есть. По заключённым между ПГУ и вузами РФ договорам приднестровские студенты после первого курса зачислялись в вузы-партнёры по совместным образовательным программам и обучались в очно-заочном формате.

Проректор МПГУ Людмила Трубина заметила, что при таком сотрудничестве необходима проработка юридической стороны вопроса. «Мы должны совместно разработать документ, который позволит нам вести образовательную деятельность», - подчеркнула она.

По итогам встречи принято решение продолжить проработку поднятых вопросов, чтобы в результате реализовать новое направление обучения специалистов, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр ПГУ.
  • Сегодня, 18:20
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