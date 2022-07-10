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Рублевый переход. Россия меняет порядок расчетов за стратегическое сырье

Рублевый переход. Россия меняет порядок расчетов за стратегическое сырье

Экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот теперь будут в рублях. Базовая цена для пшеницы — 15 тысяч рублей за тонну, ячменя и кукурузы — 13 875. Зачем это нужно и как отразится на внутреннем рынке и ценах — в материале РИА Новости.

Взлетела в цене
За полгода пшеница подорожала более чем на 60 процентов на фоне ситуации вокруг России и Украины, обеспечивающих почти треть мирового экспорта. На долю российских производителей приходилось 16 процентов, украинских — десять.

С февраля Москва ограничила поставки зерновых (пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы) за пределы Евразийского экономического союза до 30 июня — для защиты внутреннего рынка в условиях беспрецедентных внешних ограничений.

Сейчас принимают дополнительные меры. Экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот будут рассчитывать в рублях.

Базовая цена для пшеницы — 15 тысяч рублей за тонну (вместo 200 долларов), ячменя, кукурузы и шрота — 13 875 (вместо 185), подсолнечного масла — 82,5 тысячи. В формуле применяется среднеарифметический курс доллара, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.

Также постановление правительства продлевает срок действия введенных год назад пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника до 31 августа 2023-го.

Это позволит "поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин", говорится в официальном Telegram-канале ведомства. Кроме того, "обеспечит стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке".

Стабилизация цен

Аналитики подтверждают аргументы властей. Кроме того, такой шаг вписывается в общую политику дедолларизации.

"Слишком сильная волатильность валютного курса и высокие котировки сырья ввели рынок в состояние неопределенности. Таргетирование цены проще для расчетов. При этом мы видим, что ориентируются на 75 рублей за доллар, комфортный показатель для наполнения бюджета", — указывает Степан Сумин, управляющий активами Cresco Сapital.

Большинство экспортных контрактов заключены в валюте, но из-за санкций платежи стали проблематичными. Теперь внутренний рынок получит стабильные цены, а производители смогут четче рассчитывать доходы и расходы.

Разумный компромисс

Вместе с тем, поясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик "Фридом финанс", речь не столько о валюте экспортных платежей, сколько о корректировке самой формулы. Фактически "пересчитали" не пошлины, а рубли — исходя из среднего обменного курса за последние пять дней.

Раньше экспортеров вынуждали продавать больше зерна на внутренний рынок, тем самым снижая цены. Сейчас ситуация иная: мировые котировки очень высоки.

"Получается, что пошлины демотивируют экспортеров, которые недополучают выручку. А это, в свою очередь, может привести к сокращению производства, тем более что глобальная инфляция прямо или косвенно увеличивает затраты. Аграрии уже требовали отмены пошлин, но тут вмешалось правительство, найдя разумный компромисс — пересчет по новой формуле, исходя из мировой цены, переведенной в рубли", — поясняет аналитик.

На покупателях не отразится

Таким образом, сохранится баланс цены при дорогом сырье и сильно укрепившемся рубле. Но для покупателей российского зерна мало что изменится: ни цена сделки, ни срок отгрузки не определяются формулой напрямую.

Однако есть и другие факторы, уже понизившие мировые цены на сельхозпродукцию в июне. По данным Trading Economics, с майских пиков котировки пшеницы к 1 июля упали более чем на 35 процентов и достигли февральского уровня.

"Влияют прогнозы по увеличению поставок за счет опережающих график темпов сбора урожая пшеницы в США. Кроме того, сказываются ожидания хорошего урожая в России, а также решений по обеспечению коридоров для вывоза зерна с Украины", — отмечает Михаил Беспалов, аналитик "КСП Капитал".

Верное решение

Игроки рынка положительно оценили решение властей уделить внимание издержкам экспортеров.

"Это стратегически верно и абсолютно логично — после того, как расчеты за энергоресурсы перевели в рубли. Такие меры укрепят позиции России на продовольственном и финансовом рынках. Что касается цен или спроса, думаю, никакого особого влияния это не окажет, потому что эквивалент совершенно равноценный. Россия — лидер на мировом рынке продовольствия, и всем так или иначе придется считаться с нашими условиями", — рассуждает Кристина Романовская, собственник и гендиректор "ПХ "Лазаревское", одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области.

Пошлинами, впрочем, не ограничились. Как сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным директор Объединенной зерновой компании Дмитрий Сергеев, в национальную валюту переводят и расчеты за зерно. Несколько контрактов уже заключили с Турцией. Последний подписали в марте. Общая сумма сделки — три миллиарда рублей.
ria.ru
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