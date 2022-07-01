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На пост премьера Британии претендуют девять человек

На пост премьера Британии претендуют девять человек

Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на должность главы Консервативной партии и пост премьер-министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Наше руководство должно поменяться. Оно должно поменьше фокусироваться на лидере и гораздо больше на стране. Я готова стать следующим лидером Консервативной партии", - заявила она.

Таким образом, в гонке за лидерство в правительстве Британии участвуют девять человек.

Также на пост британского премьера претендуют:

бывший глава Минздрава Саджид Джавид,

экс-министр иностранных дел Джереми Хант,

бывший глава Минфина Риши Сунак,

министр транспорта Грант Шаппс,

глава специального комитета по иностранным делам общин Том Тугендхат.

По данным издания, ожидается, что в ближайшие дни к гонке могут присоединиться глава британского МВД Прити Пател и министр иностранных дел Лиз Трасс.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, согласно результатам опроса YouGov, наиболее перспективный потенциальный кандидат на пост лидера Консервативной партии, отказался выдвигать свою кандидатуру.

Напомним, ранее бывший британский министр финансов Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост нового лидера консерваторов и премьер-министра страны.
rbc.ua
  • Сегодня, 18:27
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