Быки снова промчались по улицам столицы автономной области Испании Памплоны впервые за три года: пять человек были госпитализированы в попытке увернуться от разъяренных животных в рамках скандального фестиваля Сан-Фермин.
Шесть боевых быков мчались по улицам в течение 2 минут и 35 секунд, догоняя толпу из тысячи людей. В больнице Памплоны заявили, что для лечения было доставлено пять человек: одного мужчину госпитализировали с ушибом головы в результате падения, второго – с травмой ноги, 18-летнего юношу – с травмой руки, и еще двоих, пострадавших непосредственно на арене, где завершалось «представление».
Энсьерро (от испанского encerrar – запирать) – испанский национальный обычай, состоящий в убегании от специально выпущенных из загона быков, коров или телят. Самое известное энсьерро в Испании проходит в Памплоне с 7 по 14 июля, но в последние два года фестиваль был отменен из-за пандемии.
Это был первый из восьми утренних забегов быков, за которыми следуют массовые гуляния и посещение культурных мероприятий. По словам участников энсьерро, после забега тысячи тусовщиков со всего мира, большинство из которых были одеты в традиционную белоснежную одежду с красным шарфом, восторженно откликнулись криками «Да здравствует Сан Фермин»! и обливали друг друга вином.
По словам представителей мэрии, около 10 000 посетителей собрались на главной площади Памплоны для открытия торжеств в этом году, а еще тысячи находились на боковых улицах и других площадях, чтобы посмотреть открытие на гигантских экранах.
Ежегодно тысячи противников корриды и бегов с быками устраивают демонстрации в знак протеста. Они указывают не только на жестокое обращение с животными, но и на опасность для людей. С 1910 года в бегах с быками погибло шестнадцать человек. Последняя смерть произошла в 2009 году, когда одному из участников фестиваля бык проткнул рогом артерию. Источник