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"Молдовагаз" отключает потребителей за неуплату

"Молдовагаз" отключает потребителей за неуплату

"Молдовагаз" уже отключил 234 потребителя за неуплату.

"Молдовагаз" информирует, что в июне от сети было отключено 234 точки потребления, владельцы которых задолжали поставщику 11,3 миллиона леев.

При этом 35 потребителям были выставлены авансовые платежи в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа. Кроме этого, в текущем месяце потребителям было разослано 64 216 уведомлений и SMS, говорится в релизе компании, передает point.md

По данным АО "Молдовагаз", суммарный уровень оплаты за потребленный в текущем году природный газ по состоянию на 30 июня 2022 составил 7,697 миллиарда леев и покрывает 99% от объема поставок.

Напомним, что с 1 июня потребители в Молдове платят за кубометр газа 18 леев 61 бан, что на 23% больше, чем в мае. С 1 июля "Молдовагаз" будет платить 980 долларов за тысячу кубометров закупаемого у "Газпрома" природного газа, в то время как цена газа в ходе биржевых торгов приблизилась к 1600 долларов за тысячу кубометров.
  • Сегодня, 09:06
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