С 1 августа 2022 года на территории Приднестровья вступает в силу положение, которое определяет порядок установления размера стимулирующих доплат (надбавок) к должностному окладу (денежному довольствию военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия), окладу денежного содержания лиц, имеющих статус государственных служащих, пишет NewsPMR.Com
Стимулирующие доплаты (надбавки) – это денежное вознаграждение, выплачиваемое сверх должностного оклада, оклада денежного содержания и иных выплат.
Виды стимулирующих доплат:
- стимулирующая выплата по должности– денежное вознаграждение, выплачиваемое в целях поощрения работников(служащих) за безупречное исполнение трудовых и должностных обязанностей;
- доплата за особые результаты труда – единовременное денежное вознаграждение, выплачиваемое в целях поощрения работников (служащих) по результатам выполнения ими особо важных, срочных, сложных заданий руководства, дополнительных заданий за рамками своих основных должностных обязанностей;
- дополнительное стимулирующее премирование – денежное вознаграждение, выплачиваемое ежемесячно, ежеквартально, за полугодие, ежегодно либо к государственным, профессиональным и иным праздникам в целях поощрения работников(служащих) за особые результаты труда, безупречное исполнение трудовых и должностных обязанностей, профессионализм и ответственное отношение к выполняемой работе;
- стимулирующая доплата за руководство – денежное вознаграждение, выплачиваемое руководителям, заместителям руководителей органов государственной власти и управления, местного самоуправления, государственных органов.
Критерии для установления стимулирующих доплат:
- выполняемый объем работы и интенсивность труда, способность сохранять высокую работоспособность, соблюдение служебной (трудовой) дисциплины; - оперативность выполнения поручений, надлежащее исполнение должностных (служебных) обязанностей.
Конкретные виды и периодичность осуществления выплаты стимулирующих доплат (надбавок) устанавливаются руководителями органов государственной власти и управления, местного самоуправления, государственных органов и организаций, которым предоставлено право реализовать пилотный проект, направленный на увеличение заработной плат.
Выплата стимулирующих доплат (надбавок) осуществляется одновременно с заработной платой, за исключением стимулирующего премирования, приуроченного к определенному празднику.