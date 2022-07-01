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Германия готовит общественные места для обогрева из-за высоких цен на отопление

Германия готовит общественные места для обогрева из-за высоких цен на отопление
Фото: picture Alliance/dpa/Stadt Ludwi зал Фридриха Эберта в Людвигсхафене в мае 2020 года для пациентов с коронавирусом. Вместо инъекций здесь в будущем будет бесплатное тепло

Власти Германии разрабатывают кризисные планы на случай прекращения или сокращения поставок газа из России, сообщило издание Bild.

Мэр города Людвигсхафен Ютта Стейнрук рассказала изданию, что в случае кризиса власти города собираются открыть общественное отапливаемое помещение для тех, кто не сможет справиться с ростом цен на коммунальные услуги. Подобные меры рассматривают и другие немецкие города, пишет kommersant

По словам госпожи Стейнрук, власти города рассматривают разные варианты решения проблемы нехватки энергоносителей. Она сообщила, что одно из возможных решений — открыть общественный отапливаемый центр в многофункциональном зале. Мэр отметила, что раньше это же помещение использовали как центр вакцинации от коронавируса.

По информации Bild, открыть «центры тепла» также могут в Нойштадте, Франкентале и Ландау. В некоторых городах рассматривают возможности отключения светофоров и освещения общественных зданий по ночам.

«Газпром» значительно сократил поставки газа в Европу по «Северному потоку», объяснив это сложностями в обслуживании оборудования из-за канадских санкций. Оттава отказывалась возвращать турбину, которая находилась на техническом обслуживании в Канаде. Берлин просил Оттаву отправить турбину в Европу, если канадские власти сами не могут передать оборудование России. Украина выступала против и требовала соблюдения ранее введенных санкций. Позже Канада сообщила, что решила передать турбину.
  • Сегодня, 09:34
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