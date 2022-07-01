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Глава МИД Британии баллотируется в премьеры. Ранее она говорила об экипировке Молдовы по стандартам НАТО

Глава МИД Британии баллотируется в премьеры. Ранее она говорила об экипировке Молдовы по стандартам НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая ранее выразила намерение экипировать Молдову по стандартам НАТО, выдвинула свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии и премьер-министра. Трасс заявила, что, в случае избрания, сначала займется сокращением налогов.

Она также указала, что будет «бороться на выборах как консерватор и управлять страной как консерватор», добавив, что она также примет «немедленные меры, чтобы помочь людям справиться со стоимостью жизни», пишет newsmaker

«Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что могу вести за собой людей, выполнять обещания и принимать сложные решения», — написала Трасс. Она также заявила, что сейчас Великобритания сталкивается с «огромными вызовами» на фоне глобального экономического кризиса, а также из-за действий России и Китая.

Следует отметить, что в конце мая Трасс заявила, что Великобритания обсуждает с союзниками возможности поддержки стран, которые не в состоянии сами обеспечить защиту на случай военного вторжения. «Я бы хотела, чтобы Молдова была экипирована по стандартам НАТО. Мы обсуждаем это с нашими союзниками», — добавила она.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон объявил об уходе с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он принял это решение, после того как сотрудники правительства Великобритании начали массово покидать свои посты. Поводом для их ухода стал скандал из-за назначения Джонсоном на правительственную должность члена парламента Криса Пинчера, обвиненного в сексуальных домогательствах.
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