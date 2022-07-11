Отели на красноморских курортах Египта усилят меры безопасности на пляжных в свете последних инцидентов с акулами, сообщает АТОР. Все прибрежные гостиницы провинций Красное море (курорты Хургада, Марса-Алам, Эль-Гуна и Сафага) и Южный Синай (там расположены Шарм-эш-Шейх, Дахаб, Таба) получили циркуляр, предписывающий усилить процедуры безопасности и контроля в отношении занятий, связанных с купанием, дайвингом и снорклингом в прибрежной зоне.
Работникам отелей надлежит избегать любых действий, привлекающих акул и других рыб, которые могут угрожать жизни туристов. Сотрудники обязаны предупреждать гостей о запрете бросать в воду пищевые отходы или остатки еды, поскольку это приводит к скоплению рыб и может привлечь хищников.
На пляжах и понтонах должны быть установлены соответствующие таблички. Под категорическим запретом рыбалка на гостиничных территориях.
Также отели должны четко обозначить буйками зоны, где можно купаться отдыхающим. Все пляжи необходимо оснастить средства первой помощи и подготовить спасателей.
В случае появления акулы в прибрежной зоне, на пляжной территории должны быть установлены предупреждающие знаки и введен запрет на купание. До 15 июля в провинции Красное море в морской зоне от Эль-Гуны на севере до мыса Абу Сома на юге, введен запрет на любую морскую деятельность, включая рыбалку и дайвинг для тех, кто не имеет соответствующих лицензий.
Нельзя заниматься подводным плаванием в одиночку. Правда, под контролем опытных инструкторов разрешен снорклинг на коралловых рифах внутри лагун. Эти меры должны предотвратить гибель туристов от акул и избежать инцидентов, подобных тем, что произошли 2 июля, когда две иностранки стали жертвами хищника возле курорта Сахл Хашиш, расположенного к югу от Хургады. По предварительной информации, виновником трагедии стала акула мако, которая обитает в глубинных водах. Это огромная — до пяти метров длиной — и очень быстрая рыба. Ее пока не поймали. ria.ru