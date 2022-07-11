Уровень инфляции в Молдове достиг 32 процентов. Продукты питания за последний год подорожали на 34,3 процента. Непродовольственные товары выросли в цене на 23,44 процента. Как известно, весь этот период у власти находилась партия «Действие и солидарность», которая и ныне контролирует все государственные учреждения в стране.
Предоставляемые населению услуги за год подорожали на 40,7 процента. В топ-5 подорожавших товаров и услуг по-прежнему газ, отопление, овощи, нефтепродукты и яйца, передает bloknot-moldova.ru.
На удивление, кое-что в июне подешевело по сравнению с маем - это овощи (минус 9,9 процента) и подсолнечное масло (минус 7,43 процента).
По сравнению с декабрем подешевели яйца - минус 7,43 процента.
На 12,5 процентов подорожали бензин и дизельное топливо. Природный газ вырос в цене на 22,7 процента, а электроэнергия – на 13,1.
Тем временем в понедельник председатель Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу в ходе пресс-конференции, на которой были представлены результаты, достигнутые партией за год ее пребывания у власти, сообщает moldpres.md.
Председатель ПДС уточнил, что власти сосредоточат необходимые усилия и ресурсы, чтобы сделать жизнь граждан лучше.
«В этом году нам удалось оказать существенную помощь гражданам, компенсировав счета за газ, увеличив фонд дотаций в сельском хозяйстве и увеличив на 40% перечень компенсируемых лекарств. При этом мы добились свободного передвижения транспорта в ЕС, проголосовали за закон о дезинформации в СМИ и назначили глав госучреждений.
Нам предстоит еще многое сделать, мы будем продвигаться вперед в реформе юстиции, обеспечении энергетической безопасности и развитии социальных проектов. Молдова получит всю необходимую поддержку для модернизации страны, и мы приложим усилия, чтобы молдаване жили лучше в своей стране», - пообещал Гросу.