Годовая инфляция в Приднестровье по итогам шести месяцев текущего года ускорилась до десяти процентов. За обозначенный период больше всего подорожали продукты питания – около шестнадцати процентов. Непродовольственные товары стали дороже на семь процентов, а тарифы на услуги повысились на три процента.
Индексы потребительских цен за январь-июнь 2022 года:
- на продовольственные товары – 115,89%; - на непродовольственные товары – 107,41%; - тарифы на услуги – 103,25%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 109,83%.
Июньская инфляция
По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило немногим более одного процента.
За прошедший месяц более всего подорожали непродовольственные товары. Также повысились цены на продовольствие, тарифы на услуги – почти не изменились.
Непродовольственные товары в июне 2022 года подорожали на два процента. Более всего подорожали: товары бытовой химии; топливо (бензин); бумажно-беловые товары; медикаменты; моющие средства; телерадиотовары; парфюмерно-косметические товары; строительные материалы; галантерея; хозяйственные товары.
Продовольствие за отчетный месяц стало дороже на один процент. Наиболее подорожали: овощи и фрукты; кондитерские изделия; рыбные продукты; майонезная продукция; масло животное; макаронные и крупяные изделия; консервы фруктово-ягодные; мука.
В среднем тарифы на услуги в июне повысились совсем немного. Подорожали: бытовые услуги в фотоателье; газ сжиженный; услуги организаций культуры; жилищные услуги.
Индексы потребительских цен за июнь 2022 года:
- на продовольственные товары – 101,06%; - на непродовольственные товары – 101,92%; - тарифы на услуги – 100,16%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 101,15%.