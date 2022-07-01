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В Приднестровье годовая инфляция по итогам шести месяцев ускорилась до 10%

В Приднестровье годовая инфляция по итогам шести месяцев ускорилась до 10%

Годовая инфляция в Приднестровье по итогам шести месяцев текущего года ускорилась до десяти процентов. За обозначенный период больше всего подорожали продукты питания – около шестнадцати процентов. Непродовольственные товары стали дороже на семь процентов, а тарифы на услуги повысились на три процента.

Индексы потребительских цен за январь-июнь 2022 года:

- на продовольственные товары – 115,89%;
- на непродовольственные товары – 107,41%;
- тарифы на услуги – 103,25%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 109,83%.

Июньская инфляция

По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило немногим более одного процента.

За прошедший месяц более всего подорожали непродовольственные товары. Также повысились цены на продовольствие, тарифы на услуги – почти не изменились.

Непродовольственные товары в июне 2022 года подорожали на два процента. Более всего подорожали: товары бытовой химии; топливо (бензин); бумажно-беловые товары; медикаменты; моющие средства; телерадиотовары; парфюмерно-косметические товары; строительные материалы; галантерея; хозяйственные товары.

Продовольствие за отчетный месяц стало дороже на один процент. Наиболее подорожали: овощи и фрукты; кондитерские изделия; рыбные продукты; майонезная продукция; масло животное; макаронные и крупяные изделия; консервы фруктово-ягодные; мука.

В среднем тарифы на услуги в июне повысились совсем немного. Подорожали: бытовые услуги в фотоателье; газ сжиженный; услуги организаций культуры; жилищные услуги.

Индексы потребительских цен за июнь 2022 года:

- на продовольственные товары – 101,06%;
- на непродовольственные товары – 101,92%;
- тарифы на услуги – 100,16%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 101,15%.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 19:25
  • DTV
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