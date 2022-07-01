Определенные категории граждан Румынии, живущих за пределами страны, могут обязать вернуться в случае войны. Такой законопроект подготовило румынское министерство обороны, сообщают 12 июля румынские СМИ.
Согласно проекту, речь о мужчинах призывного возраста от 20 до 35 лет, которые удовлетворяют требованиям несения военной службы. Все они должны будут вернуться в Румынию в течение 15 суток в случае объявления в Румынии военного положения или всеобщей мобилизации.
Как отмечает портал stirileprotv.ro, согласно действующим в Румынии законам, в состоянии войны, мобилизации и осадного положения военная служба становится обязательной, передает newsmaker.md.
Однако призыву не подлежат заключенные, находящиеся под предварительным арестом граждане, а также те, чье дело рассматривают в суде, мужчины, признанные негодными к военной службе, монахи, находящиеся в монастыре не менее двух лет. Также могут избежать призыва мужчины, у которых на содержании дети или близкие родственники с инвалидностью.