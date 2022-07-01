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Подробности утреннего пожара в Рыбницком районе

Подробности утреннего пожара в Рыбницком районе

Около 8:00 на склоне горы между сёлами Белочи и Вадул-Туркулуй загорелись сухая трава, опавшие хвойные иголки и шишки.

Опасности хвойному лесу не было до тех пор, пока не поднялся ветер. Стремительно огонь стал подниматься по холмистой местности в разные стороны и подобрался к лесу, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Руководителем пожарного подразделения Рыбницы было принято решение направить для ликвидации возгорания максимальное количество личного состава пожарных и спасателей.

Активизировались местные добровольцы и работники лесхоза. Аграрии подогнали сельхозтехнику для опашки вокруг леса и пшеничного поля.

Холмистая местность, ущелья и труднодоступные места препятствовали проезду пожарных автомобилей.

Для локализации огня на склоне использовали лопаты, опрыскиватели.

К полудню возгорание было ликвидировано.

Сгорело 3 гектара сухостоя. Зелёные деревья не повреждены.

Пожарные и спасатели остаются на месте. Проверяют очаги возгораний для предотвращения возможного воспламенения.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 19:32
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