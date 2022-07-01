Минпрос ПМР советует родителям первоклашек не затягивать с подачей документов в общеобразовательные учреждения. Об этом рассказала министр просвещения Светлана Иванишина.
Руководитель отметила, что на данный момент формируется заказ на рабочие тетради, которые выдаются школьникам 1-4-х классов бесплатно. Это предметы:
русский язык, математика, окружающий мир. В начале сентября их получают учащиеся общеобразовательных школ, а также школ с молдавским, украинским языком обучения, воспитанники специальных коррекционных школ, передает novostipmr.com.
Министр пояснила, что, если затянуть с подачей заявления, ребёнок может не попасть в тот класс или ту школу, т. к. попросту все места будут заполнены. Если такое произойдёт, руководитель советует родителям обращаться в Управления народного образования.
Записать ребёнка школу можно через Портал госуслуг, а также по старинке, придя в школу. Для этого с собой необходимо иметь следующие документы:
заявление родителя ребёнка или его законного представителя;
копию свидетельства о рождении ребёнка;
карту развития из детского сада (если он его посещал);
медицинскую карту;
документ, удостоверяющий личность одного из родителей. Документы принимают до 31 августа.
Формат обучения в новом 2022-2023 гг. будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В случае необходимости школы готовы перейти на дистанционное обучение.
Министр отметила, что по итогам вступительных экзаменов в гимназические классы будущие первоклассники продемонстрировали высокий потенциал развития и мотивацию.