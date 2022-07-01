ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининград. Как заявили высокопоставленные источники с российской стороны, Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ. По словам собеседников, эту меру могут отдельно прописать в готовящемся седьмом пакете санкций. Такой вариант, отмечают опрошенные «Известиям» эксперты, с точки зрения процедуры легче, чем голосование по отдельным исключениям. В Совфеде уточнили, что также рассчитывают на разрешение спора, иначе ситуация грозит зайти в «очень опасный тупик». Сейчас все зависит от того, сможет ли Брюссель уговорить Вильнюс, который отказывается согласовать транзит.
Исключение всех устраивает
18 июня Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения затронули около 30% поставок в российский эксклав. В конце июня Reuters со ссылкой на источники сообщало, что европейские политики ведут переговоры о снятии санкций с транзитных товаров, идущих в Калининградскую область. По данным агентства, поддержку переговорам оказывает Германия. Собеседник Reuters уточнил: «Литва опасается, что Москва может использовать военную силу, чтобы проложить сухопутный коридор через литовскую территорию».
8 июля представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Еврокомиссия и Литва заверили Москву, что решат вопрос транзитной блокады Калининграда в ближайшее время.
Как сообщили два высокопоставленных источника с российской стороны, в начале июля ЕС представил РФ черновик документа, чтобы разрешить транзит в Калининградскую область.
— В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ, то есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите, — подчеркнул осведомленный источник.
По его словам, уже «несколько недель идет согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом».
— Литва никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС. Во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление. Вопрос сейчас на рассмотрении у литовской стороны, — заключил собеседник.
Слова источника подтверждает и то, что 23 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил: Еврокомиссия не вводила блокаду Калининграда. Но ведомство собирается «пересмотреть руководящие принципы, чтобы уточнить, что мы не хотим блокировать или препятствовать движению между Россией и Калининградом».
В МИДах Литвы и России не ответили на запрос.
Москва рассчитывает, что Брюссель сможет урегулировать транзитный вопрос с Вильнюсом, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
— Мы же с вами оптимисты, мы должны рассчитывать на то, что здравый смысл у наших европейских партнеров возобладает и они смогут справиться с безудержным желанием литовских руководителей проявить «смелость и жесткость». Надеюсь, что здравый смысл победит и восстановится нормальная цивилизованная практика, которая существовала до этого. Иначе они загонят всю ситуацию в тупик, очень опасный тупик причем, — подчеркнул сенатор.
Транзит в седьмом пакете
Другой высокопоставленный источник «Известий» отметил, что прописать калининградские исключения планируется отдельным пунктом в седьмом пакете санкций против России, который ЕС собирается принять в июле.
— Как они (представители ЕС) сообщили на переговорах, в седьмом пакете они хотят отдельно прописать исключение для Калининградской области. То есть это не будут пояснения или поправки к действующему пакету, вступившему в силу 17 июня, это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании, — пояснил собеседник.
Прописать калининградский транзит в отдельном пакете санкций — это «разумное решение с процедурной точки зрения», считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
— Может, будут внесены поправки в решение и регламент № 833 от 2014 года — скорее всего, введут пояснение к комплементации этого регламента, укажут, что под понятие транспортировки и трансфера не подпадает транзит. Но для внесения поправок нужно консенсусное голосование. Либо могут в седьмом пакете санкций прописать. Это, как ни парадоксально, будет сделать проще — не городить голосования по отдельным исключениям, а просто внести их в очередной пакет, — пояснил эксперт.
В Еврокомиссии не ответили на запрос «Известий».
В середине июня в МИД Литвы пояснили, что страна не вводила односторонних ограничений в отношении калининградского транзита, все ее действия — лишь выполнение четвертого пакета мер ЕС. Он вступил в силу в марте и запрещает импорт стали и черных металлов в ЕС и их перевозку через территорию стран Евросоюза.
— Пассажиры и товары, на которые не распространяется санкционный режим ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно реализует санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки вступления в силу, — заявили в МИДе прибалтийской республики.
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что Литва будет до последнего отстаивать введенные запреты.
— Степень доверия (со стороны России) Брюсселю еще сохраняется, но Литве никакого доверия нет уже много лет. Вильнюс — непредсказуемый партнер по переговорам. Но если Брюссель захочет заставить, то, конечно, может выкрутить руки Литве, и тогда она пропустит товары, — заявил эксперт «Известиям».
По его словам, за литовским решением ввести санкции на транзит на самом деле стоят США и Великобритания.
Инструменты влияния
Пока со стороны ЕС или Литвы каких-либо сигналов о готовности снять санкции с транзита товаров в Калининградскую область не было. Более того, 11 июля вступил в силу запрет на ввоз бетона, древесины и спирта.
8 июля Мария Захарова заявила, что Россия примет «жесткие меры» в отношении ЕС и Литвы, если они не возобновят транзит товаров на прежних условиях. Какими будут эти меры, представитель МИДа не уточнила.
Об этих ограничениях или, вернее, «инструментах воздействия на Литву» рассказал 11 июля временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь. Среди этих инструментов, по данным дипломата, электрическая система БРЭЛЛ — единая энергосистема Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.
— Да, они не покупают у нас электричество, это правда. Но они хотят, чтобы мы их страховали на случай, если у них что-то сломается, блэкаут, пиковые нагрузки или что-то в этом роде. Если им нужна от нас помощь, то они так разговаривать с нами не должны, — подчеркнул временный поверенный.
Второй инструмент — возможные санкции против литовских грузовых компаний, задействованных в транзите товаров между основной частью России и Калининградской областью.
— Они выполняют эти перевозки, и это огромный вклад в валовый внутренний продукт Литвы, — уточнил российский дипломат.
Точных цифр, показывающих, сколько в литовский бюджет приносит транзит товаров между ЕС и Россией, а также между Калининградской областью и основной частью РФ, среди открытых данных и статистики минэкономики Литвы найти не удалось.
Однако есть сведения о роли транспортного сектора в ВВП Литвы: в период с 2000 по 2016 год он составлял 6,8% ВВП республики, по данным литовского ЦБ. Регулятор отмечает: до введения санкций ЕС в 2014 году основным экспортным направлением для наземного грузового транспорта была Россия. «Закрытие крупнейшего экспортного рынка этих услуг привело к быстрой переориентации сектора на Запад и позволило стране найти конкурентные преимущества в ЕС», — говорится в отчете ЦБ.
По данным «Литовских железных дорог» (ЛЖД), санкционные товары составляют 15% от всех грузов, которые перевозят по железной дороге в Калининградскую область. iz.ru