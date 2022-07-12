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С территории Приднестровья было вывезено 60 292,80 кг. пестицидов

С территории Приднестровья было вывезено 60 292,80 кг. пестицидов

I этап процесса вывоза непригодных токсичных пестицидов начался в конце 2013 г.- начале 2014 г. С территории Рыбницкого района при технической и экспертной поддержке проекта немецкой компании «Sava» (финансируемой миссией ОБСЕ в Молдове) в количестве 105 тонн были вывезены для сжигания на специализированный завод в Германию.

Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья вступила в качестве координатора и куратора организационных действий в процесс сбора устаревших пестицидов на II этапе в 2019 г., в этот период, с августа 2020 г. по декабрь 2020 г., с территории преимущественного Григориопольского района было вывезено на 23 машинах, груженных опасными токсичными пестицидами весом нетто 406 639,20 кг (вес брутто – 442 493,00 кг) при технической и экспертной поддержке польской компании «Geocoma. LTD», финансируемой миссией ОБСЕ в Молдове. Центральным местом сбора был определен склад Григориопольского консервного завода, сообщается на сайте ведомства.

Этот процесс в организационном плане был осложнен начавшейся короновирусной пандемией, однако к январю 2021 г. этот этап успешно завершился и намеченные объемы были вывезены с территории Приднестровской Молдавской Республики для сжигания в Германию.

III этап начался в марте 2022 г., который полностью завершился в июне 2022 г.

По состоянию на 20 июня 2022 года с территории республики на трех большегрузных машинах было вывезено 60 292,80 кг. пестицидов (вес нетто) при технической и экспертной поддержке польской компании «Geocoma. LTD», финансируемой миссией ОБСЕ в Молдове. Центральным местом сбора был определен склад с. Воронково. Пестициды находились децентрализованно на различных складах на территории Каменского, Рыбницкого, Дубоссарского районов.

В целях проведения следующего этапа удаления опасных химических веществ (помимо пестицидов и агрохимикатов с истекшим сроком годности) с территории Приднестровья, Государственной службой экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики был сформирован перечень токсичных отходов I-III класса опасности, подлежащих к вывозу.

Таким образом, вопрос с удалением опасных устаревших пестицидов и агрохимикатов с территории Приднестровья практически решен, незначительное количество осталось на территории Приднестровья в связи с превышение фактического упакованного и собранного объема пестицидов, предусмотренных договорами и заранее профинансированных.

Планируется поддержание переговорного процесса с представителями Миссии ОБСЕ через линию Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики относительно вывоза опасных отходов, химреактивов, а также отработанных батареек перечень которых уже сформирован.
  • Сегодня, 07:09
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