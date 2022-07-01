Состоялась встреча главы приднестровского государства Вадима Красносельского с Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Участие в дискуссии принял министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, сообщает пресс-служба Президента ПМР.
Приветствуя гостя, Вадим Красносельский подчеркнул значимость поддержания контактов, особенно в столь сложное время. Президент ПМР отметил, что трудности двух минувших лет, связанные с пандемией коронавируса и ее последствиями, сменили новые испытания – геополитического происхождения, которые оказывают серьезное негативное влияние на положение дел в Приднестровье. Несмотря на все сложности, Приднестровье сохраняет приверженность принципам миролюбия и добрососедства, выстраивая диалог исключительно в мирном русле, сказал Вадим Красносельский, подчеркнув, что в ходе различных встреч он нацеливает международных партнеров придерживаться этой позиции.
«Я стремлюсь сделать так, чтобы нас услышали, пытаюсь снять все возможные спекуляции вокруг Приднестровья, которые появляются в интернет-пространстве, в различных СМИ, в заявлениях тех или иных должностных лиц, убеждая, что Приднестровье – не агрессор, Приднестровье не вынашивает планов нападения на своих соседей – ни на Украину, ни на Молдову. Но если будет агрессия в сторону Приднестровья, естественно, приднестровский народ встанет на защиту своей Родины», – подчеркнул Президент ПМР.
Вадим Красносельский напомнил о десятке террористических и провокационных актов, отметив, что правоохранительная система республики контролирует ситуацию. Преступления расследуются. Возбуждены уголовные дела. По одному факту установлены заказчик и исполнители. Расследование других продолжается. Вадим Красносельский указал на взаимосвязь всех этих терактов.
Отдельно собеседники остановились на приднестровско-российском взаимодействии. Говорили о нарушенной экспортно-импортной логистике и недоступности рынков сбыта. Особое внимание уделили ситуации, в которой оказались сотни тысяч проживающих в республике российских граждан и соотечественников.
«Меня очень волнует гуманитарное взаимодействие между Приднестровьем и Российской Федерацией, конкретно – получение гражданства РФ и замена действующих документов. На сегодняшний день сложилась катастрофическая ситуация с работой консульского пункта. Наши граждане, имеющие российский паспорт, очень недовольны работой Пункта консульского обслуживания в Тирасполе. С 17 марта 2020 года по 31 мая 2021 года по причине пандемии консульский пункт практически не работал. Понятно, можно было сослаться на пандемию, хотя, по большому счету, органы госвласти и управления в Приднестровье работали, функционировали. Пандемия никак не повлияла на взаимодействие граждан с госучреждениями нашей республики. Потом, по непонятной причине, были сокращены штатные единицы в самом консульском пункте. Это все привело к тому, что на сегодняшний день свыше 20 000 граждан нашей республики, имеющих российский паспорт, не могут получить или заменить документы», – констатировал Вадим Красносельский.
Он акцентировал внимание на неэффективности механизма ведения записи граждан, отметив, что действует только электронный прием заявлений, при этом система нередко дает сбои, а ресурс все чаще недоступен пользователям. Глава приднестровского государства привел примеры сложных жизненных ситуаций, которые оказались для приднестровских россиян безвыходными из-за проблем с документами, подчеркнув, что происходит нарушение прав граждан.
Еще один аспект, на который указал Вадим Красносельский, – наложение штрафных санкций за несвоевременно продленные документы. Размер штрафа – 1 170 лей. То, что граждане стали заложниками обстоятельств и их вины нет, в расчет не берется, отметил Вадим Красносельский. Он напомнил о своем обращении в адрес высших должностных лиц Российской Федерации по обозначенной проблематике, а также о заверении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в том, что вопрос в скором времени будет решен. Глава государства упомянул и недавно подготовленное обращение членов Совещательного собрания первых приднестровских депутатов, адресованное Президенту РФ Владимиру Путину. Вадим Красносельский передал документ адресату через посла.
В ходе беседы с российским дипломатом Президент ПМР отметил также, что мировое сообщество активно обсуждает новости о том, что Россия объявила о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства жителям ряда зарубежных территорий.
«А как быть нам? Почему к Приднестровью такое отношение? Это неправильно. Мы поддерживаем русскую культуру, Русский мир, у нас гармонизация с Российской Федерацией», – подчеркнул Вадим Красносельский, обратившись с просьбой вернуться к решению существующих проблем, активизировать работу в этом направлении, выполнить обещания, данные приднестровцам.
Олег Васнецов в свою очередь рассказал о работе, которая ведется посольством. Дипломат подчеркнул значимость обмена мнениями и открытого обсуждения актуальной повестки. Российский дипломат сообщил о запланированном на будущую неделю визите в Приднестровье Посла по особым поручениям МИД РФ Виталия Тряпицына. Приезд должностного лица в Тирасполь ожидается 19 июля.