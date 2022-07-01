В рамках пленарного заседания Верховного Совета депутаты рассмотрели и поддержали ряд инициатив, касающихся внесения дополнений в Закон «Об образовании».
Одна из них касалась закрепления информационной системы «Электронный журнал» в качестве учета успеваемости обучающихся, сообщает пресс-служба Правительства.
Напомним, 106 школ в прошлом учебном году были подключены к АИС «ЭлЖур» в тестовом режиме. Пилотный проект показал преимущества новой системы перед бумажным ведением журнала.
«Данная система служит для предоставления информации об учебном процессе и его участниках, хранения данных об успеваемости и посещаемости обучающихся, оперативного доступа к оценкам за весь период обучения по всем учебным предметам в любое время с любого устройства с выходом в глобальную сеть Интернет, своевременного информирования родителей (законных представителей) по вопросам успеваемости и посещаемости обучающихся, а также для автоматизации создания периодических отчетов учителей и администрации и контроля за выполнением образовательных программ, утвержденных учебным планом на текущий учебный год», – рассказала министр просвещения Светлана Иванишина.
Также глава профильного ведомства отметила, что будут разработаны подзаконные нормативные акты, регулирующие порядок использования информационной системы учета успеваемости. Депутаты поддержали инициативу в первом чтении.
Еще одна инициатива Минпроса – предоставлять преимущество медалистам на зачисление в организации профессионального образования для обучения за счет средств республиканского бюджета. Эта норма коснется школьников, награжденных золотой и серебряной медалями. Предложения ведомства были поддержаны парламентариями сразу в двух чтениях.