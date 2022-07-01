Государственная служба статистики Приднестровья предоставила информацию о размере средних тарифов на услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные услуги за июнь 2022 года.
Согласно статистическим данным Госстата ПМР, за прошедшее полугодие 2022 г. тарифы на услуги в республике выросли более чем на три процента – на 3,25% (I полугодие 2021 г. – 1,46%).
Средние тарифы на услуги по республике и в крупнейших городах Приднестровья (Тирасполь, Бендеры и Рыбница):
1. Проезд в международном автобусе (на 100 км) – 69.50 руб. (по республике). 2. Проезд в междугородном автобусе (на 50 км) – 36.00 руб. (по республике). 3. Проезд в маршрутном такси (поездка) – 5.00 руб. (по республике). 4. Проезд в троллейбусе (поездка) – 3.00 руб. (по республике).
За период январь-июнь 2022 года повысилась стоимость проезда на всех видах транспорта: - 100 км проезда в международном автобусе – на 9.50 руб.; - 50 км проезда в междугородном автобусе – на 7.00 руб.; - поездка в маршрутном такси – на 1.00 руб.; - поездка в троллейбусе – на 0,35-0,50 руб.
5. Абонентская плата за домашний телефон (месяц) – 29.00 руб. (по республике). 6. Местный телефонный разговор (базовый тариф) – 0.20 руб. (по республике). 7. Местное соединение на мобильную связь (базовый тариф) – 0.67 руб. (по республике). 8. Междугородное телефонное соединение (базовый тариф) – 0.46 руб. (по республике). 9. Международное телефонное соединение с Россией (базовый тариф) – 3.38 руб. (по республике).
За прошедшее I полугодие 2022 г. абонплата за домашний телефон повысилась на 0.50 руб., а базовый тариф телефонного звонка по месту вырос на одну копейку. Базовые тарифы мобильной связи, междугородного телефонного звонка и международного телефонного соединения с Россией – остались неизменными.
10. Содержание и ремонт жилищного фонда (кв. м) – 2.65 руб. (Тирасполь), 2.52 руб. (Бендеры), 2.81 руб. (Рыбница). 11. Наем государственной и муниципальной площади (кв. м) – 0.25 руб. (Тирасполь), 0.45 руб. (Бендеры), 0.30 руб. (Рыбница). 12. Вывоз мусора (месяц с человека) – 9.43 руб. (Тирасполь), 8.48 руб. (Бендеры), 12.15 руб. (Рыбница).
Тарифы на некоторые виды услуг ЖКХ за отчетный период претерпели изменения:
- содержание и ремонт 1 кв.м. жилищного фонда в Тирасполе – выросли на 16 копеек, в Бендерах и Рыбнице, наоборот, снизились на 1 копейку. - наем 1 кв.м. государственной и муниципальной площади в Тирасполе – не изменился, в Бендерах и Рыбнице – вырос на 25 и 5 копеек соответственно. - тариф на вывоз мусора в Тирасполе подорожал на 1.03 руб. в месяц с человека, в Бендерах и Рыбнице – не изменился.
13. Водоснабжение (куб. м) – 4.52 руб. (по республике). 14. Канализация (куб. м) – 3.89 руб. (по республике). 15. Отопление (кв. м) – 3.89 руб. (Тирасполь и Бендеры), 4.38 руб. (Рыбница). 16. Горячее водоснабжение (месяц с человека) – 52.45 (Тирасполь), 49.97 (Бендеры), 62.92 руб. (Рыбница). 17. Газ сетевой (куб. м) – 0.97 руб. (по республике). 18. Электроэнергия (100 кВт×ч) – 63.00 руб. (по республике).
Стоимость услуг по республике за водоснабжение, канализацию и отопление, а также за пользование газом и электроэнергией за прошедшее полугодие 2022 г. – осталась неизменной.
Средневзвешенные курсы ряда валют за июнь 2022 года относительно приднестровского рубля: Доллар США – 16,10 руб. Евро – 16,9114 руб. Украинская гривна – 0,5503 руб. Российский рубль – 0,2807 руб. Молдавский лей – 0,8134 руб. Белорусский рубль – 6,2804 руб.