Национальное агентство регулирования энергетики в Молдове опубликовало проект решения о новом тарифе на природный газ. Таким образом, в то время как поставщик запрашивал почти 30 леев за 1 м3 газа, НАРЭ рассчитало тариф для бытовых потребителей в размере 22,26 лея, включая НДС, передаетunimedia.info
Кроме того, НАРЭ не примет увеличение платежа задним числом, с 1 июля, как того требует Moldovagaz. В решении указано, что новый тариф будет применяться с 1 августа 2022 года.
Когда состоится собрание по рассмотрению решения о стоимости природного газа, пока не сообщается.
Тем временем, президент Республики Молдова Майя Санду заявила, что не жалеет о том, что не поехала в Москву на переговоры о газовом контракте. «Я не жалею, что не съездила в Москву. У нас есть контракт, по которому мы его получаем. Я не собираюсь продавать часть страны только для того, чтобы на полгода получить газ дешевле», — со ссылкой на программу в эфире Moldova 1 цитирует сообщает unimedia.info
«У нас независимая страна, и мы должны держаться за это. Да, сейчас всем сложно, в том числе и потому, что не разработаны альтернативы. Те проекты, которые мы внедряем сейчас, дадут результат через 3-5 лет, и я думаю, это важно. Теперь нам нужно справляться, исходя из той ситуации, в которой мы находимся», — добавила она.
В то же время она задала вопрос представителям оппозиции, почему они не заключили контракт на более длительный срок, когда цена была выгодной. unimedia.info