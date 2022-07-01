Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье будет ужесточена ответственность за подделку подписей избирателей

В Приднестровье будет ужесточена ответственность за подделку подписей избирателей

Парламент в окончательном чтении принял изменения и дополнения в Избирательный кодекс. Как отметила в беседе с журналистами председатель ЦИК Елена Городецкая, продиктованы они были анализом хода парламентской и президентской избирательных кампаний 2020 и 2021 годов. В частности, глава Центризбиркома обратила внимание на то, что впредь не будут учитываться некоторые технические ошибки, допускаемые сборщиками подписей в поддержку кандидатов.

Например, при внесение в подписной лист адреса избирателей больше не потребует писать слова «дом» и «квартира» или же обозначать их как «д.» и «кв.».

«Если однозначно можно определить адрес избирателя, это не будет служить основанием для признания подписи недостоверной», - заметила руководитель Центральной избирательной комиссии.

Вместе с тем в рамках гармонизации приднестровского и российского законодательств вводится уголовная ответственность за подделку подписей избирателей и попытку их заверить, а также за незаконное использование персональных данных, пишет novostipmr.com.

«Если лицо осознаёт, что совершает незаконные действия, если желает наступления определённых последствий, то ему будет грозить лишение свободы сроком до 5 лет», - подчеркнула Елена Городецкая.

Также она заметила, что с принятием изменений и дополнений в избирательное законодательство будет заметно снижено влияние административного ресурса на электоральный процесс.

«Подписи, собранные в рабочее время лицами, занимающими должности на государственной службе, будут считаться недействительными. Но это не препятствует депутатам собирать подписи в поддержку самих себя. Также избирательная комиссия получит право аннулировать регистрацию доверенного лица кандидата, если оно занимает должность в органах государственной власти», - прокомментировала внесённые в Избирательный кодекс новшества Елена Городецкая.
novostipmr.com
  • Сегодня, 14:55
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна