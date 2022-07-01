Парламент в окончательном чтении принял изменения и дополнения в Избирательный кодекс. Как отметила в беседе с журналистами председатель ЦИК Елена Городецкая, продиктованы они были анализом хода парламентской и президентской избирательных кампаний 2020 и 2021 годов. В частности, глава Центризбиркома обратила внимание на то, что впредь не будут учитываться некоторые технические ошибки, допускаемые сборщиками подписей в поддержку кандидатов.
Например, при внесение в подписной лист адреса избирателей больше не потребует писать слова «дом» и «квартира» или же обозначать их как «д.» и «кв.».
«Если однозначно можно определить адрес избирателя, это не будет служить основанием для признания подписи недостоверной», - заметила руководитель Центральной избирательной комиссии.
Вместе с тем в рамках гармонизации приднестровского и российского законодательств вводится уголовная ответственность за подделку подписей избирателей и попытку их заверить, а также за незаконное использование персональных данных, пишет novostipmr.com.
«Если лицо осознаёт, что совершает незаконные действия, если желает наступления определённых последствий, то ему будет грозить лишение свободы сроком до 5 лет», - подчеркнула Елена Городецкая.
Также она заметила, что с принятием изменений и дополнений в избирательное законодательство будет заметно снижено влияние административного ресурса на электоральный процесс.
«Подписи, собранные в рабочее время лицами, занимающими должности на государственной службе, будут считаться недействительными. Но это не препятствует депутатам собирать подписи в поддержку самих себя. Также избирательная комиссия получит право аннулировать регистрацию доверенного лица кандидата, если оно занимает должность в органах государственной власти», - прокомментировала внесённые в Избирательный кодекс новшества Елена Городецкая. novostipmr.com