Россия в очередной раз напомнила Кишиневу о том, что от антироссийских санкций, как правило, больше всего страдают народы тех стран, чьи власти их ввели. Об этом на брифинге сегодня, 14 июля, говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала слова главы делегации ЕС в Молдавии Яниса Мажейкса о том, что в Евросоюзе были бы рады, если бы РМ присоединилась к западным мерам.
«ЕС и либеральные западные режимы постоянно декларируют свободу, независимость, суверенитет и исключительно добровольную солидарность, и тут такие заявления, что „не требуют, но будут рады, если Молдавия присоединиться“. И, видимо, если не присоединится, то будут не рады», — отметила Захарова.
Она также добавила, что в Москве не остались незамеченными и продолжающиеся усилия Евросоюза и НАТО, направленные на то, чтобы полностью встроить РМ в свою антироссийскую кампанию, а также освоить ее территорию под видом оказания содействия в сфере безопасности, передает eadaily.com.
«В очередной раз хотели бы обратить внимание молдавской стороны на риски, связанные с некритическим следованием советам и рекомендациям западных партнеров. Что значит некритическим? Это значит слепое следование, следование, которое не предполагает анализа, собственного видения ситуации», — заключила Мария Захарова.
Напомним, на следующий день после того, как Молдова и Украина были утверждены кандидатами в ЕС, 24 июня, лидер правящей в РМ президентской партии «Действие и солидарность» спикер парламента Игорь Гросу поспешил объявить о том, что Кишинев поддержит антироссийские санкции. Он назвал это обязательствами по европейской солидарности.
Тогда заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил Молдову о том, что в этом случае республика рискует остаться без российских энергоресурсов, от которых полностью зависит.
После этого министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску поспешил выступить с заявлением, в котором подчеркнул, что получение Молдовой статуса страны-кандидата на вступление в ЕС вовсе не подразумевает автоматического присоединения Кишинева к западным антироссийским санкциям.
«Вы видели рекомендации Еврокомиссии относительно нашего процесса реформ, присоединение к санкциям не значится среди сигналов и запросов ЕК», — сказал глава МИДЕИ.
Как сообщало EADaily, ранее замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев обратил внимание на то, что милитаризация Молдовы, которую Кишиневу обещают западные партнеры, не способствует созданию «благоприятной атмосферы» для переговоров по Приднестровскому урегулированию, не соответствует нейтральному статусу РМ и вряд ли поможет укрепить обороноспособность республики. Он призвал Кишинев взвешенно подходить к военному взаимодействию со странами Запада констатировав, что подобная «помощь» больше напоминает освоение территорий.
Тем временем, Президент Республики Молдова Майя Санду, верховный главнокомандующий вооруженными силами, заявляет о необходимости оснащения Национальной армии современным снаряжением.
По словам Санду, не будь войны в Украине, эта тема не стала бы приоритетной для властей, но в условиях военной агрессии в соседней стране власти обязаны готовить армию к самому мрачному сценарию, сообщает ipn.md
Президент заявила, что пока партнеры по развитию не дают никаких обещаний на предмет вооружения Республики Молдова.
Она сообщила, что ход событий в Украине вынуждает власти все серьезнее задумываться о необходимости модернизации Национальной армии. Глава государства отметила, что в случае российского вторжения солдат нельзя отправлять в бой без боевого снаряжения.
„Республика Молдова была и останется мирной страной. Оружие нам нужно не для того, чтобы идти воевать с нашими соседями, как это делает Россия. Мы хотим быть в безопасности у себя дома и не хотим, чтобы на нас кто-то нападал.
Хотя наша оборонная система находится в очень плохом состоянии, не будь этой российской агрессии против Украины, мы бы, наверное, не стали особо обсуждать необходимость оснащения армии.
Но в условиях, когда мы видим, что Россия делает в Украине, было бы совершенно несерьезно не думать о том, как нам себя защитить, если с нами случится такая трагедия. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет, но это не от нас зависит”, - рассказала Майя Санду в эфире передачи „Bună seara” на общественном телеканале.
Верховный главнокомандующий вооруженными силами называет лживой риторику оппозиции относительно намерения Запада вооружить Республику Молдова. Европейский союз готов оказать нам поддержку в модернизации армии, но речь идет только о нелетальном снаряжении, а не об оружии и боеприпасах, заверяет президент.
„Что мы будем делать, если Россия на нас нападет? Пошлем защищать нас армию с мотыгами? Мы не хотим, чтобы кто-либо втягивал нас в войну, но это – реальность, к которой мы должны быть готовы. Вся риторика оппозиции лжива, потому что ЕС заявил, что предоставляет нам нелетальное снаряжение, хотя нам нужны и боеприпасы.
Нам нужно серьезно проанализировать то, каким образом оснащена Национальная армия. Если уж у нас есть армия, то мы не можем оставлять ее с деревянными мотыгами. Мы должны сделать элементарные вещи.
Неправильно держать армию без какого-либо снаряжения, которое позволило бы ей защитить нас. Единственное обещание, которое у нас есть, дал нам Евросоюз, и оно подразумевает нелетальное вооружение”, - отметила Майя Санду.
Глава государства также сказала, что решение о присоединении Республики Молдова к военному блоку, который обеспечил бы нам защитный „зонтик”, будет принимать народ. До тех пор будет соблюдаться предусмотренный Конституцией нейтральный статус.
„Для этого мы должны обладать поддержкой общества. Мы – демократическая страна, где решения принимает народ. В момент принятия Конституции народ решил, что мы должны быть нейтральной страной. Но у нейтральных стран обычно есть очень сильная и хорошо оснащенная армия. Мы – нейтральная страна, но в нашу армию не вкладывали средства. Мы не можем закрыть глаза и сделать вид, что войны нет”, - отметила президент Республики Молдова.
Тем временем, в Кремле не видят рисков для Российской Федерации на фоне призывов президента Молдовы Майи Санду усилить национальную армию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Молдавии не должны видеть какую-то угрозу. Это абсурдно», - подчеркнул он. В этой связи сравнения с Украиной Песков назвал неуместными. «Все-таки Молдавия не превращалась в центр антиРоссии, там другая история», - сказал пресс-секретарь Кремля. «Наверное, было бы в интересах Молдавии искать с нами добрых и взаимовыгодных отношений», - отметил при этом Песков.