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Индекс бензина 2022: Молдова в сравнении с другими странами

Индекс бензина 2022: Молдова в сравнении с другими странами

Аналитики изучили динамику стоимости бензина в Европе и мире в I полугодии 2022 года и подсчитали, сколько литров топлива можно купить на среднестатистическую зарплату в Молдове.

Двукратное подорожание бензина
В первом полугодии 2022 года большинство стран зафиксировали рекордный рост цен на бензин. Антилидером в этом отношении стала Турция, где бензин подорожал на 100%, сообщают аналитики picodi.com.

В Молдове средняя стоимость бензина в июне составила 33,23 L. Эта сумма на 53% выше, чем в январе 2022 года, когда 1 литр можно было купить за 21,72 лея. Резкое повышение цен также ощутили автомобилисты Украины (+63,3%) и Венгрии (+47,1%).

На Мальте стоимость бензина оставалась стабильной в течение всего I полугодия. В России номинальная цена в рублях почти не изменилась, но в результате искусственного повышения курса рубля правительством стоимость литра бензина в долларах выросла на 32,5%. В свою очередь Казахстан — единственная страна в Европе (частично), где бензин немного подешевел (−0,7%).

Индекс бензина 2022: Молдова в сравнении с другими странами

Индекс бензина 2022

Дороже всего заправляются автомобилисты Норвегии (2,56 €/литр), Финляндии (2,53 €/литр) и Дании (2,48 €/литр). В пересчёте на евро бензин в Молдове один из самых дешёвых в Европе — 37-е место из 43 выбранных стран и 1,64 € за литр. Низкие цены на заправках радуют жителей России (0,84 €/л) и Беларуси (0,68 €/л).

В этом году также проверили соотношение стоимости бензина к среднестатистической заработной плате.

Индекс бензина 2022: Молдова в сравнении с другими странами
Индекс бензина 2022: Молдова в сравнении с другими странами
Индекс бензина 2022: Молдова в сравнении с другими странами
Индекс бензина 2022: Молдова в сравнении с другими странами
Индекс бензина 2022: Молдова в сравнении с другими странами
Индекс бензина 2022: Молдова в сравнении с другими странами
Индекс бензина 2022: Молдова в сравнении с другими странами
Индекс бензина 2022: Молдова в сравнении с другими странами
Индекс бензина 2022: Молдова в сравнении с другими странами

Автомобилисты Швейцарии, Люксембурга и Дании на среднюю зарплату могут заправить свои машины самым большим количеством бензина: 2 455 л, 1 943 л и 1 502 л соответственно.

Согласно последним данным среднемесячная зарплата в Молдове равна 9 560,8 L (7 656,3 L после уплаты налогов). Это значит, что среднестатистический молдаванин на среднюю оплату труда может купить 230 литров бензина. По сравнению с прошлогодними результатами покупательная способность средней молдавской зарплаты по отношению к топливу снизилась.

Таким образом выглядел индекс бензина в Молдове в последние годы:

2019 – 288 литров;
2020 – 352 литра;
2021 – 358 литров;
2022 – 230 литров.

Стоимость бензина в мире: не везде растут цены

Наличие больших ресурсов сырья спасло некоторые страны от повышения цен на бензин. Мировая экономическая ситуация никак не затронула такие страны, как Саудовская Аравия, Кувейт и Катар. В свою очередь правительства Колумбии, Эквадора и Казахстана решили заморозить или установить верхнюю границу стоимости топлива в стране.

В июне 2022 года самый дешёвый бензин зафиксирован в Алжире (0,30 €/л), Кувейте (0,34 €/л) и Иране (0,35 €/л). А самой высокой ценой отличился Гонконг — 2,83 € за 1 литр бензина.

В мировом рейтинге соотношения стоимости бензина к средней зарплате лидирующие позиции продолжают занимать страны Персидского залива: Катар (5 968 литров), Кувейт (5 578 л) и Саудовская Аравия (4 372 л).

Последнее место рейтинга занимает Куба, где средняя оплата труда равна всего 27 литрам бензина.

Методология и источники данных

Индекс бензина — это ежегодный рейтинг соотношения стоимости бензина к средней зарплате, который составляют аналитики Picodi с 2019 года.

В этом исследовании использовались последние данные о средней оплате труда, размещённые на сайтах государственных статистических управлений или соответствующих министерств. Для стран, официальные органы которых не публикуют такие данные, была использована статистика с сайта Numbeo.

Средняя стоимость бензина за первое полугодие 2022 года в 102 странах была взята с сайта GlobalPetrolPrices.com и других локальных источников. Разница цен в июне по сравнению с январем рассчитывалась в местной валюте. Для вычисления количества литров топлива, которое можно купить на месячную зарплату, мы разделили среднюю заработную плату после уплаты налогов на среднюю цену 1 литра бензина. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance на июнь 2022 года.
picodi.com
  • Сегодня, 16:11
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