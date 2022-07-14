Латвийский парламент принял поправку к закону «Об энергетике» в окончательном чтении. Законодатели вводят полный запрет импорта газа из России с 1 января 2023 года. О решении сообщил портал Delfi.
Помимо поправки к закону также утверждены схемы сотрудничества с членами ЕС, чтобы совместными усилиями обеспечить запрет импорта газа из России.
С 1 июля оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gāze, который является основным в стране, установил новые тарифы для домохозяйств. В результате газ для потребителей стал дороже на 65,6% - 89,9% (в зависимости от типа). Повышение цены голубого топлива было вызвано тем, что Латвия исчерпала ранее закупленные в РФ объемы газа. Между тем другой возможности закупать газ по старым ценам больше не существует.
Базовый закон "Об энергетике" был принят в Латвии еще в 1998 году. Он регламентирует получение, использование и хранение источников энергии. Кроме того, в законе прописана деятельность предприятий энергоснабжения. mk.ru