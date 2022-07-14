Dnestr.TV

 
0

Латвия запретила поставки газа из России с 2023 года

Латвия запретила поставки газа из России с 2023 года

Латвийский парламент принял поправку к закону «Об энергетике» в окончательном чтении. Законодатели вводят полный запрет импорта газа из России с 1 января 2023 года. О решении сообщил портал Delfi.

Помимо поправки к закону также утверждены схемы сотрудничества с членами ЕС, чтобы совместными усилиями обеспечить запрет импорта газа из России.

С 1 июля оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gāze, который является основным в стране, установил новые тарифы для домохозяйств. В результате газ для потребителей стал дороже на 65,6% - 89,9% (в зависимости от типа). Повышение цены голубого топлива было вызвано тем, что Латвия исчерпала ранее закупленные в РФ объемы газа. Между тем другой возможности закупать газ по старым ценам больше не существует.

Базовый закон "Об энергетике" был принят в Латвии еще в 1998 году. Он регламентирует получение, использование и хранение источников энергии. Кроме того, в законе прописана деятельность предприятий энергоснабжения.
mk.ru
  • Сегодня, 16:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна