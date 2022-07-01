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Снижение кворума собрания ТСЖ

Снижение кворума собрания ТСЖ

Жилищным кодексом Приднестровья предусмотрена норма, позволяющая жильцам многоквартирного дома выбрать способ управления домом, то есть будет ли этим заниматься товарищество собственников жилья либо какая-то другая управляющая компания. Для принятия соответствующего решения необходимо, чтобы его поддержало 2/3 собственников квартир.

Однако по нынешним временам две трети голосов от общего количества собственников собрать практически невозможно. Это трудовая миграция, общая замкнутость общества, пандемия и другие объективные и не очень причины. Таким образом, жильцы многоэтажек не могут принять на общем собрании соответствующее решение.

Учитывая объективность данной проблемы, было предложено снизить кворум с двух третей до половины собственников плюс один голос. Настоящее предложение накануне было принято в окончательном чтении Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики.

То есть, уже измененная редакция закона гласит: чтобы передать многоквартирный дом в управление жилищной компании, понадобится поддержка не 2/3 собственников квартир, а 50% плюс один голос. Кроме этого, изменения коснутся не только процедуры передачи дома в управление, а также для дачи согласия на строительство возле дома, возведение пристройки либо перепланировку.

По прогнозам, снижение кворума общего собрания, где необходимо решение всех жильцов, снимет напряжение и позволит в этой сфере людям принимать соответствующие решения.

Майя Караман, newspmr.com
  • Сегодня, 21:30
  • DTV
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