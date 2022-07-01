Жилищным кодексом Приднестровья предусмотрена норма, позволяющая жильцам многоквартирного дома выбрать способ управления домом, то есть будет ли этим заниматься товарищество собственников жилья либо какая-то другая управляющая компания. Для принятия соответствующего решения необходимо, чтобы его поддержало 2/3 собственников квартир.
Однако по нынешним временам две трети голосов от общего количества собственников собрать практически невозможно. Это трудовая миграция, общая замкнутость общества, пандемия и другие объективные и не очень причины. Таким образом, жильцы многоэтажек не могут принять на общем собрании соответствующее решение.
Учитывая объективность данной проблемы, было предложено снизить кворум с двух третей до половины собственников плюс один голос. Настоящее предложение накануне было принято в окончательном чтении Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики.
То есть, уже измененная редакция закона гласит: чтобы передать многоквартирный дом в управление жилищной компании, понадобится поддержка не 2/3 собственников квартир, а 50% плюс один голос. Кроме этого, изменения коснутся не только процедуры передачи дома в управление, а также для дачи согласия на строительство возле дома, возведение пристройки либо перепланировку.
По прогнозам, снижение кворума общего собрания, где необходимо решение всех жильцов, снимет напряжение и позволит в этой сфере людям принимать соответствующие решения.