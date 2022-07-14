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В России запретят оплату товаров и услуг криптовалютой

В России запретят оплату товаров и услуг криптовалютой

Президент России Владимир Путин подписал закон, который прямо прописывает запрет на использование цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП) в качестве средства платежа на территории России. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Напомним, документ был внесен на рассмотрение главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым 7 июня. В действующем законодательстве прямой запрет на использование таких активов как средства платежа отсутствует.

«Запрещается передавать или принимать цифровые финансовые активы в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровым финансовым активом товаров (работ, услуг), за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами», — говорится в документе.

Помимо запрета на использование ЦФА и УЦП при оплате товаров и услуг, документ обязывает операторов обмена ЦФА отказывать в сделках, где возможно использование таких активов в качестве денежного суррогата.

Следует отметить, в документе делается оговорка, что запрет может быть снят при наличии случаев, предусмотренных федеральными законами.

eadaily.com
  • Вчера, 21:35
  • DTV
  • Просмотров: 31
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