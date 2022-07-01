Глава города Сорренто (Италия) Массимо Коппола объявил о том, что тех туристов, которые гуляют по улицам курорта с оголенным торсом, начнут штрафовать.
Согласно новым городским правилам, если отдыхающие выйдут за пределы пляжа в плавках или купальнике, местная полиция может оштрафовать их на сумму от 25 до 500 евро.
Мэр популярного европейского курорта отметил, что отсутствие дресс-кода, с одной стороны, вызывает недовольство у местных жителей и доставляет им дискомфорт, ухудшая качество жизни. С другой, это негативно сказывается на имидже коммуны. Коппола подчеркнул, что неуместная одежда воспринимается большинством людей как нарушение внешних приличий и благопристойности.
«В то же время соблюдение и улучшение условий жизни в общественных местах является стратегической целью городской администрации», — заключил мэр Сорренто. rtraveler.ru