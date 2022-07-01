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На европейском курорте теперь штрафуют за голый торс

На европейском курорте теперь штрафуют за голый торс

Глава города Сорренто (Италия) Массимо Коппола объявил о том, что тех туристов, которые гуляют по улицам курорта с оголенным торсом, начнут штрафовать.

Согласно новым городским правилам, если отдыхающие выйдут за пределы пляжа в плавках или купальнике, местная полиция может оштрафовать их на сумму от 25 до 500 евро.

Мэр популярного европейского курорта отметил, что отсутствие дресс-кода, с одной стороны, вызывает недовольство у местных жителей и доставляет им дискомфорт, ухудшая качество жизни. С другой, это негативно сказывается на имидже коммуны. Коппола подчеркнул, что неуместная одежда воспринимается большинством людей как нарушение внешних приличий и благопристойности.

«В то же время соблюдение и улучшение условий жизни в общественных местах является стратегической целью городской администрации», — заключил мэр Сорренто.
rtraveler.ru
  • Вчера, 21:44
  • DTV
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