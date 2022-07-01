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Граждан Молдовы с румынскими паспортами обяжут защищать интересы Румынии и НАТО

Граждан Молдовы с румынскими паспортами обяжут защищать интересы Румынии и НАТО

Министерство обороны Румынии инициировало законопроект, согласно которому проживающие за рубежами страны граждане Румынии, в случае объявления Бухарестом мобилизации или военного положения, обязаны будут вернуться на родину в течение 15 суток с тем, чтобы пополнить армейские ряды, пишет KP.MD

Ниже приводится интервью с адвокатом Андреем Кывыржик, специализирующимся в области международного права:

Получается, десятки тысяч граждан Молдовы с румынскими паспортами станут активным резервом вооруженных сил Румынии?

- При получении гражданства Румынии человек дает присягу, - объясняет нам адвокат Андрей Кывыржик, специализирующийся в области международного права. - Следовательно, любой гражданин Румынии обязан явиться по повестке на призывной пункт в течение двух недель после объявления о всеобщей мобилизации. Со всеми вытекающими отсюда последствиями...

- А если гражданин Румынии при этом еще и является гражданином Молдовы?

- А Румыния его не рассматривает как гражданина Молдовы! Он получил гражданство Румынии, дав при этом присягу! А гражданин Молдовы присяги не давал, он по факту рождения получил молдавское гражданство. Тот миллион граждан Молдовы, получивших румынское гражданство, в обязательном порядке давали присягу на верность Румынии.

- Что грозит гражданину Румынии, не подчинившемуся закону?

- Уголовная ответственность за неисполнение закона о всеобщей мобилизации.

- А если наши страны придут к какому-то соглашению?

- Получается так. В Молдову приходит повестка, в которой написано, что гражданин Румынии Ион Иванов обязан явиться на призывной пункт. И Майя Санду будет обязана исполнять румынский закон о всеобщей мобилизации. По факту будет обязана. И, имея в Молдове около миллиона граждан Румынии, примерно 100 тысяч боеспособных штыков будет.

- А если гражданин Молдовы и Румынии не явится на призывной пункт, то его в Румынии могут объявить в международный розыск?

- Сначала будет возбуждено уголовное дело по факту невыполнения требований закона, а потом по процедуре, которая будет ускоренной, его объявят в розыск. Но объявлять-то в розыск никого не надо будет, потому что, наверняка, Румыния и Молдова подпишут соглашение, по которому гражданин Молдовы с румынским паспортом будет обязан исполнять законы Румынии, румынские приказы!

- А какой приказ он может исполнить? В Молдове же нет румынской армии...

- Привезут... В Национальной армии Молдовы очень много командиров, окончивших в Румынии полицейские академии, военные академии, служили там, работали... Командиров наберут, не переживайте.

- И наших граждан действительно могут поставить под ружье?

- Легко! Другой вопрос - в каких юридических рамках здесь будет присутствовать Молдова, как государство, на территории которой будут находиться румынские военные?

- Молдавский парламент проголосовал же за ратификацию Соглашения между Республикой Молдова и ЕС, согласно которому иностранные офицеры будут защищать государственную границу Молдовы с возможностью применения служебного оружия, специальных средств, а также физической силы!

- Правильно. Именно для того, чтобы Румыния могла мобилизовать граждан Молдовы с румынскими паспортами и было подписано это соглашение. Чтобы легализовать условия пребывания иностранных военных на территории Молдовы.

- Это же коснется граждан Молдовы с румынскими паспортами, которые разбросаны по всему миру? Всех наших диаспор?

- Закон не имеет избирательной силы. Не знаю, как будут обходить закон наши граждане в других странах. Но, если гражданин Молдовы, кроме румынского, имеет еще и итальянский паспорт, например, то итальянские законы не позволяют преследовать гражданина своей страны по законам другого государства. То же самое, в США, в России, в любой другой нормальной стране

KP.MD
  • Сегодня, 12:11
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