В Приднестровье трудоспособные неработающие родители или близкие родственники, ухаживающие за инвалидами с детства I и II группы, будут получать ежемесячную компенсационную выплату после достижения их совершеннолетия. Ее будут выплачивать с начала следующего года в размере 100 РУ МЗП (970 рублей). В настоящее время пособие по уходу получают до достижения ребенком-инвалидом 18 лет.
Соответствующие изменения в закон «О социальной защите инвалидов» накануне были приняты парламентом Приднестровской Молдавской Республики в окончательном чтении, сообщает NewsPMR.Com
Председатель парламентского комитета по социальной политике Сергей Чебан прокомментировал принятие данной поправки в законодательстве.
«Сегодня по предложению Правительства принято решение, единогласно поддержанное депутатами в связи с многочисленными обращениями граждан, о том, что 100 РУ МЗП будет платиться за уход не только детей-инвалидов, но и инвалидов с детства I-й, а также II группы, если они нуждаются временно в постороннем уходе», - сказал Сергей Чебан.
По данным Министерства по социальной защиты и труду ПМР, в республике сегодня нуждаются в посторонней помощи свыше тысячи инвалидов с детства I и II группы. Дополнительные средства на выплату пособий по их уходу будут заложены в республиканский бюджет следующего года.