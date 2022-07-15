Европейский автомобильный рынок сильно пострадал от дефицита предложения. Поскольку нехватка компьютерных чипов по-прежнему тормозит производство, продажи новых автомобилей в Европейском союзе в первой половине года упали до 4,6 млн, передаëт 15 июля Международное французское радио (RFI).
Во Франции продажи новых автомобилей снизились на 16,3 процента за шесть месяцев до конца июня, сообщает eadaily.com
В Италии дела обстоят ещë хуже — падение на 22,7 процента.
Аналогичный показатель в Германии — лидере европейского автомобилестроения — составил 11 процентов.
Продажи в Великобритании, покинувшей ЕС, обвалились на 11,9%.
В течение прошлого года автомобильная промышленность Европы страдала от нехватки компьютерных чипов, управляющих многими системами автомобиля, поскольку производители микросхем не могли удовлетворить спрос на фоне разрушения цепочек поставок из-за глобальной пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Нынешние экономические последствия геополитического кризиса вокруг Украины с новой силой обострили эту проблему, а также ударили по продажам автомобилей в Европе, поскольку там находится ряд производителей комплектующих, отмечает RFI.
Геополитическая неопределëнность, вызванный ею скачок цен на энергоносители, а также рост процентных ставок могут помешать восстановлению продаж на автомобильном рынке, поскольку потребители сокращают расходы.
Volkswagen сохранил своë место на вершине рейтинга, но рыночная доля немецкой группы снизилась с 25,8% до 24,1% в течение первого полугодия. Продажи концерна со штаб-квартирой в Вольфсбурге упали на 19,4% до 1,35 миллиона автомобилей.
Доля рынка Stellantis (штаб-квартира в нидерландском Хофддорпе) также сократилась с 21,3% до 19,4%, поскольку продажи европейско-американского автопроизводителя упали на 21,1% процента до 1,09 миллиона автомобилей.
Тем временем продажи Hyundai-Kia подскочили на 12,6% до 556 369 автомобилей, что помогло корейскому производителю увеличить свою долю на европейском рынке с 7,6% до 9,9%.
Продажи Renault упали на семь процентов до 522 315 автомобилей. Но французская группа, тем не менее, увеличила собственную долю рынка с 8,7% до 9,3%.
Единственным производителем, зафиксировавшим рост продаж в Европе в первом полугодии, была японская Honda, но она продала всего 37 113 автомобилей и занимала менее одного процента рынка.