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В Приднестровье запустили конкурс: "Молодёжь против террора и экстремизма"

В Приднестровье запустили конкурс: "Молодёжь против террора и экстремизма"

В Приднестровье стартовал конкурс «Молодёжь против терроризма и экстремизма». Организаторы – министерства просвещения и госбезопасности. Участвовать могут подростки и молодые люди от 12 до 35 лет (их работы будут оцениваться в двух возрастных категориях: 12-17 и 18-35 лет).

Подобного рода конкурс в Приднестровье проводится впервые. Более подробно обо всех условиях можно узнать на сайте Министерства просвещения.

Номинаций в конкурсе две, можно выбрать любую.

«Одна из них художественного направления. Нужно сделать рисунок или плакат в формате А3, он выполняется в любой технике – цветные карандаши, гуашь и т.д. Вторая номинация – создание небольшого (до 3 минут) видеоролика. Он должен носить антитеррористическую направленность: какие могут быть последствия, если человек совершил какие-то необдуманные действия (где-то что-то написал и т.д.), чем чреваты теракты, к каким последствиям они могут привести», – рассказала ИА «Новости Приднестровья» начальник Управления молодёжной политики Министерства просвещения Галина Ратушняк.

Рисунки и плакаты нужно приносить в Министерство просвещения (а не присылать их фото, как было на конкурсах во время пандемии), а вот видеоролики можно отправить на электронную почту управления по молодёжной политике: umpminpros@mail.ru.

Цель конкурса – профилактика экстремизма и терроризма, а также повышение уровня правовой культуры среди молодёжи. Также организаторы нацелены на формирование у молодых людей активной гражданской позиции и ответственности за свои действия.

Конкурс уже стартовал и продлится до 9 сентября, работы принимают до 19 августа.

Победители конкурса получат грамоты и ценные призы. Лучшие ролики покажут на ТВ, а также на классных часах в школах и запустят в социальные сети и мессенджеры.

«Идея всего конкурса – показать, что мы все вместе против террора, мы за мир. Также мы хотим донести до молодых людей и подростков мысль об ответственности и понимании последствий своих поступков. Особенно это касается социальных сетей: кто-то может написать безобидный, как он думает, комментарий, а потом будет нести за это большую ответственность», – отметила Галина Ратушняк.

novostipmr.com
  • Сегодня, 13:09
  • DTV
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